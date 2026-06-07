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高虹安、莊競程 看板大戰開打

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹報導
新竹市長高虹安拼連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供
新竹市長高虹安拼連任，競選看板正式在新竹市區重要路口亮相。圖／民眾提供

新竹市長選舉逐步加溫，市長高虹安昨天亮相「午安新竹，新竹有安」的選舉看板，以台語諧音「有安」創造記憶點，目標延續施政，市民生活更安心；民進黨新竹市長參選人莊競程也巧思結合名字，掛出「新竹有競程，事竟成」競選看板，雙方開打「看板戰」互別苗頭。

距年底選舉不到半年，莊競程與高虹安近期已多次隔空交鋒，從長者健保費補助、敬老愛心卡加碼政策到新竹市立棒球場爭議等議題，互有攻防。如今競選看板戰正式開打，也象徵新竹市長選戰將進入更激烈的攻防階段。

高虹安二○二二年首次參選新竹市長時，以「早安新竹，新竹找安」打出清新、親民又具辨識度的競選口號，在地方掀起討論。年底尋求連任，高虹安推出「午安新竹，新竹有安」，「有安」在台語中帶有「有安定、有平安、有安心」的意思，再度展現諧音創意巧思。

據了解，高虹安選在昨天二○二六年六月六日周六，亮相最新競選看板，也別有用意，不僅希望能承接本屆選舉號次「六號」的順利，也盼呼應市政從起步、承諾，到逐步實現與延續的意涵。

民進黨市長參選人莊競程競選看板曝光，看板中寫下陽明交大助理教授與博士學歷，要爭取科技人的認同。記者郭政芬／攝影
民進黨市長參選人莊競程競選看板曝光，看板中寫下陽明交大助理教授與博士學歷，要爭取科技人的認同。記者郭政芬／攝影

莊競程則早在五月中旬，便率先於新竹市區重要路口豎立個人看板，以綠色特別突顯「新竹」二字，並打出「新竹有競程，事竟成」口號，巧妙結合姓名與「有志者事竟成」意涵，強化個人識別度與選舉訴求。

莊競程也扮演民進黨「新竹隊」的「母雞」角色，已陸續與多位市議員參選人共同掛上競選看板，展現整合選戰布局。

高虹安 莊競程 新竹

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