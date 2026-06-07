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石虎保育協會：限速不應一概歸咎於石虎

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

依據苗栗縣農業處統計，近三年石虎路殺案件數量有下降趨勢，尤其苗廿九線在設有友善動物通道設施路段，近五年石虎路殺「零」發生。針對地方研議調整速限，台灣石虎保育協會認為，若改採彈性速限，日間速限應由工程單位評估，但不宜過度放寬。

據統計，苗栗縣近五年境內石虎死亡通報案件，死亡主因為「路殺」高達九十三件。不過，路殺案件大幅下降，最高峰是二○二四年的廿九件，去年降為十六件，今年迄今僅兩件，數據明顯減少。

其中，苗廿九線後龍鎮路段因保護石虎，限速四十公里，引發反彈，地方主張檢討速限與管理手段，也有民眾認為，若日夜間限速不同調，一不小心忘了速限規定，就會收到罰單，反而是擾民。

台灣石虎保育協會指出，苗廿九線後龍段為保護石虎，自興建啟用即限速四十公里，限速「應回歸到交通工程與法規的本質」，不應一概歸咎於石虎，以免加深對生態保育的誤解、引發不必要的對立。

針對彈性速限研議，台灣石虎保育協會建議，「日間評估放寬、夜間嚴格維持低速限制」，應保留彈性空間；日間是石虎育幼期間，母石虎為了覓食，白天仍有活動可能，夜間是石虎等野生動物最主要的活動高峰期，務必嚴格維持低速限制，確保人車與動物安全。

台灣石虎保育協會強調，如果縣府經專業評估後決定採取彈性速限，在因應地方行車需求的同時，日間的速限應交由交通工程專業進行通盤評估，訂定合理的上限，不宜過度放寬。

石虎 動物 苗栗縣

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