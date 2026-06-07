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尋求雙贏 苗保護石虎限速 罰單爆量

聯合報／ 記者吳傑沐江良誠黑中亮／連線報導
苗栗縣屢見石虎遭路殺，行車速限與石虎保育如何兼顧？再度引發關注。圖／民眾提供
苗栗縣屢見石虎遭路殺，行車速限與石虎保育如何兼顧？再度引發關注。圖／民眾提供

苗栗南投都是保育類石虎重要棲地，為防止路殺，苗廿九線、台十三甲線部分路段限制車速，最高速限五十公里，近來民眾陳情超速罰單滿天飛，縣府允諾跨單位討論合理速限。南投近年則以ＡＩ智慧預警、地下生態廊道等，走出另條兼顧交通與保育的雙贏道路。

苗栗縣道路主管機關近年紛在石虎路殺熱區道路，祭出降速警語及限速手段，包含苗廿九線後龍鎮段限速四十公里、苗一四○線卓蘭段及台十三甲線造橋段也設有區間測速，速限五十公里。

議員鄭秋風接獲陳情，苗廿九線後龍鎮段限速四十公里偏低，一不小心恐收罰單，盼提高速限至五十公里，建議「白天提速、晚間降速」。後龍鎮陳姓鎮民說，該路段常有砂石車通行，速限四十公里對安全有益，但道路筆直，小型車很容易就超速，有檢討空間。

苗栗縣警局交通隊指出，先前在苗一四○線卓蘭段、台十三甲線造橋段區間測速，試辦三個月「夜間限速五十公里、日間六十公里」，但用路人反映難適應，最後恢復速限六十公里。

農業處保育科長張葦說，石虎等夜行性野生動物，覓食出沒及穿越道路並無定點，路徑難以掌握，提高速限或調整日夜間限速，需道路主管機關評估。縣府回應，將會同相關局處與公路局，討論合理速限，在安全與保育間取得平衡。

南投縣集集、國姓、中寮等地屢傳石虎路殺事件，縣府未採取區間測速等措施，與公路局、農業部生物多樣性研究所合作，陸續在台十六線集集路段、台十四線國姓段與台十四線育樂隧道等，改善動物通行環境，導入ＡＩ預警系統降低路殺風險。

台中市農業局表示，台中是苗栗、南投兩大石虎熱區的「族群橋梁」，主要沿淺山稜線、邊坡與河床沿岸分布，目前未硬性限制車速，設置跳動路面、３Ｄ標線與警示牌，呼籲降低車速；例如筏子溪沿線的筏子東街、環河路等已設置告示牌。

石虎 南投 苗栗

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