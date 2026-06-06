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樂團冒雨演出... 綠批桃園管樂節扯台灣燈會 市府：炒作謠言令人不齒

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
東京佼成管樂團昨天在桃園藝文廣場演出，吸引大批民眾冒雨欣賞。圖／桃園市文化局提供
東京佼成管樂團昨天在桃園藝文廣場演出，吸引大批民眾冒雨欣賞。圖／桃園市文化局提供

2026桃園管樂節昨邀請東京佼成管樂團在藝文廣場表演，未料天公不作美，表演者冒雨演出，民進黨桃園市議員黃瓊慧直批市府雨備方案令人搖頭，去年台灣燈會也有舞者冒雨表演扭傷腳踝。新聞處長羅楚東表示，管樂節在前市長任內也曾冒雨舉行，去年台灣燈會更是觀光署辦的活動，遺憾議員時隔一年未能查證。

黃瓊慧指出，東京佼成管樂團昨晚冒雨演出，不僅指揮全身淋濕，團員的樂器也包著塑膠袋，台下官員還笑得出來，看在眼裡實在不捨，為何不能移到室內？2025台灣燈會在桃園，開場表演一樣沒有雨備，害舞者邊跳邊摔，扭傷腳踝大有人在，市府辦活動是不是「有辦就好」，沒有在要求品質？

桃園市新聞處長羅楚東表示，文化局已說明雨備因應措施及指揮為表演順暢不穿雨衣，市府對東京佼成管樂團的專業與敬業表達高度敬意與感謝，放眼國際，許多大型戶外管樂活動只要經演出團隊評估並同意，在安全無虞的前提下，遇雨照常演出並非罕見情形。2021年，前市長鄭文燦任內舉辦的管樂嘉年華也曾在雨中開演，當時各界多半肯定演出團隊的專業與堅持。

羅楚東指出，同樣是樂團評估後決定演出，同樣是音樂家展現對觀眾與藝術的熱情，為何過去被視為感動人心的表演精神，如今卻被民進黨議員黃瓊慧形容成「沒在要求品質」、「有辦就好」、「真的很不用心」，難道同樣的雨中場景，因為市長不同，就會被批評的一文不值？當時鄭文燦在台下也露出笑容，黃瓊慧是否也會痛批為什麼笑得出來？

羅楚東表示，一年一度的桃園管樂嘉年華，是許多市民與樂迷引頸期盼的文化盛事。市府團隊當然會持續檢討精進，努力把活動辦得更好。黃瓊慧拿2025台灣燈會雨中開幕炒作，稱是市府的責任，這明明是觀光署主辦的活動，同一個謠言講了一年還在講，不知道是記憶力出了問題，還是查證能力出了問題。如果連已經公開澄清的事實都還能繼續炒作，是最令人不齒的行為。

台灣燈會 桃園 黃瓊慧

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