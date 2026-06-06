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影／苗栗縣長盃疊杯大賽今登場 參賽選手比去年增兩成且新增樂齡組

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽，縣長鍾東錦等人到場為參賽選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽，縣長鍾東錦等人到場為參賽選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天上午在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽。縣府指出，今年參賽人數 比去年135人增加兩成，顯示競技疊杯運動在苗栗持續蓬勃發展，並獲得愈來愈多家長的支持與認同。

鍾東錦與教育處副處長彭德俊、立委邱鎮軍、縣議員楊明燁、孫素娥及苗栗市長余文忠等各界代表，共同與各校校長、教練、選手及疊杯愛好者齊聚一堂。

今年賽事組別多元，包括55歲以上的樂齡組、身心障礙選手的天使組、幼兒組、新人組、一般組、菁英組及外縣市組，讓不同年齡層與程度的選手都能站上舞台，展現學習成果與運動精神。除苗栗在地選手，還有來自新竹、南投及台中等地的選手參與，透過交流切磋，讓競技疊杯的能量持續向外擴展。

縣府指出，值得一提的是，苗栗縣鶴岡國中學生劉政棋今年年初參加ISSF 2025亞洲競技疊杯公開錦標賽，在3-3-3項目中以 1.580 秒成績刷新U13組世界紀錄，不僅為台灣爭光，更讓國際看見苗栗選手的優秀實力，這個佳績將激勵更多孩子投入疊杯運動、勇敢追夢。

鍾東錦表示，選手透過不斷練習與挑戰自我，不僅提升運動技能，更能培養自信心與抗壓能力，成為人生重要的養分。今年特別增設的樂齡組，更展現「運動不分年齡、全民皆可參與」精神，從幼兒到長者都能共享運動樂趣，使賽事更具意義。感謝所有工作人員、家長及師長的支持與付出，縣府今年補助7萬元經費，盼透過持續推展競技疊杯運動風氣，提升選手技術水準與專業能力，打造更多交流與展現成果的舞台。

苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽，小選手們在練習區加緊練習。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽，小選手們在練習區加緊練習。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽，小選手們在練習區加緊練習。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽，小選手們在練習區加緊練習。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽今天在縣府第一辦公大樓舉辦，吸引各縣市171名選手參賽。記者胡蓬生／攝影

苗栗 苗栗縣 鍾東錦

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