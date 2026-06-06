東京佼成管樂團演出指揮淋成落湯雞 不穿雨衣原因曝光

民進黨桃園市長參選人黃世杰批評桃園市長張善政施政效率低，繼昨天質疑社宅推動進度與楓樹國小擋土牆災情，今天再將矛頭指向桃園管樂節，稱戶外表演的準備工作不足，害國際級管樂團淋雨；策展人何康國表示，管樂團可以因應天氣靈活變化，活動也有做充足準備，請大家不用擔心，帶著愉悅的心情來欣賞。

桃園近日傍晚天氣不穩定，常有強降雨，昨晚東京佼成管樂團在藝文園區表演也遇大雨攪局，不僅舞台滴漏水，樂團指揮與副市長蘇俊賓致詞也都被雨淋濕，但國際級水準演出仍吸引不少觀眾欣賞。

黃世杰今天表示，張善政應該要有被檢視的胸襟及承認做不好的勇氣，從推動社宅不力到昨天樂團雨中演出淋到全身濕，再再反映出市府螺絲鬆散，呼籲市府應將心力放在解決問題，而非忙於剷除異己、新聞攻防。他有信心當選市長後領導團隊充滿活力服務市民，期盼市民給予支持。

文化局回應，活動前有審慎評估天氣狀況，除了舞台與觀眾席有棚架遮雨，市府也有提供雨衣給樂團指揮，但指揮老師考量穿雨衣可能影響指令動作選擇不穿，敬業程度令人敬佩。雖然樂團隊形因雨有大幅度調整，以往在後排的銅管樂器移到第一排，木管樂器往後移，但透過麥克風收音及現場環境共鳴調整，演出仍相當精彩。

策展人何康國表示，管樂團的木管樂器雖然比較怕雨，但管樂團並非沒有在雨中表演的案例，尤其行進間的軍樂表演更是常見，這也是音樂人對音樂的熱情與專業表現，也是管樂人的「管樂魂」。接下來，今明兩天還有台北青年管樂團、龍潭愛樂管弦樂團帶來精彩表演，可能還會遇到下雨，但活動已經做足雨備，請大家拭目以待。