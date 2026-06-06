影／鄉所、農會「拆夥 」 鄉公所南瓜節今開幕 湖畔、隧道景致迷人

苗栗縣造橋鄉公所主辦的南瓜節「瓜樂造橋」今天上午在大潭景區開幕，環湖道路及新設的「南瓜隧道」景致優雅，上午的氣候涼爽，吸引大批遊客造訪，欣賞各式的南瓜，還有市集及表演，平日靜謐的大潭顯得熱絡不已。造橋南瓜節推出18年來，今年鄉公所和農會首度「拆夥」各自辦理南瓜節，可說各具特色。

南瓜節過去多年由鄉公所、農會合作舉辦，成為造橋鄉夏日最具特色的產業活動，但今年雙方各辦個的，造橋農會5月9、10日已在「牛奶的故鄉」苗翔牧場推出2天南瓜季活動，鄉公所的南瓜節從6月5日至8日一連四天在龍昇村大潭景區舉辦，開幕式及主場表演節目安排今、明兩天推出。

鄉公所指出，大潭景區（龍昇湖）擁有美麗的湖景，鄉公所早在今年3月就種下南瓜，並在大潭另一側湖畔打造新的環湖南瓜隧道，湖畔公園並設置一處高8公尺的超巨型氣膜南瓜，猶如可愛南瓜寶寶迎接南來北往遊客，歡迎民眾到此拍照打卡，留下值得再三回味的旅遊記憶。

苗栗副縣長賴香伶、縣府農業處副處長蔡政新等人參加開幕式，並由鄉長徐連斌陪同走訪南瓜隧道及環湖步道，隧道內各式觀賞南瓜及其他瓜果，吸引遊客及親子拍照。

造橋南瓜節活動期間安排農產及美食市集、舞台區表演節，今年為行銷造橋，鄉公所特別設計「橋間、拾景」溫變典藏杯，杯內裝了熱飲後，杯身造橋鄉公所大樓外觀的磚牆圖案會由黑變紅，南瓜圖案變成金黃色，鄉公所特別推出「找尋南瓜精靈」集點抽獎，遊客走訪環湖步道蓋完2個戳印就有機會抽中價值699元的典藏杯，鄉公所歡迎各地遊客造訪南瓜節，感受迷人濃郁的南瓜饗宴。

苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影

造橋南瓜節從6月5日至8日一連四天舉辦，開幕式及主場節目安排6、7日兩天推出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，湖畔步道及結滿各類瓜果的「南瓜隧道」吸引遊客前來。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影

苗栗副縣長賴香伶上午參加造橋鄉公所辦的造橋南瓜節開幕式，並走訪南瓜隧道。記者胡蓬生／攝影

造橋南瓜節在台1線公路、苗8線路口的湖畔公園設置高8公尺的超巨型氣膜南瓜。記者胡蓬生／攝影