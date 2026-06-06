快訊

電信公司招牌掉落！北市東區2路人遭砸傷 緊急送醫救治

真的不是AI！黃仁勳合體劉在錫 360度大跳「GOLDEN」網嗨翻

好市多悄悄上架1高級水果 大票會員狂推：又香又甜會噴汁

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鄉所、農會「拆夥 」 鄉公所南瓜節今開幕 湖畔、隧道景致迷人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，湖畔步道及結滿各類瓜果的「南瓜隧道」吸引遊客。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，湖畔步道及結滿各類瓜果的「南瓜隧道」吸引遊客。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉公所主辦的南瓜節「瓜樂造橋」今天上午在大潭景區開幕，環湖道路及新設的「南瓜隧道」景致優雅，上午的氣候涼爽，吸引大批遊客造訪，欣賞各式的南瓜，還有市集及表演，平日靜謐的大潭顯得熱絡不已。造橋南瓜節推出18年來，今年鄉公所和農會首度「拆夥」各自辦理南瓜節，可說各具特色。

南瓜節過去多年由鄉公所、農會合作舉辦，成為造橋鄉夏日最具特色的產業活動，但今年雙方各辦個的，造橋農會5月9、10日已在「牛奶的故鄉」苗翔牧場推出2天南瓜季活動，鄉公所的南瓜節從6月5日至8日一連四天在龍昇村大潭景區舉辦，開幕式及主場表演節目安排今、明兩天推出。

鄉公所指出，大潭景區（龍昇湖）擁有美麗的湖景，鄉公所早在今年3月就種下南瓜，並在大潭另一側湖畔打造新的環湖南瓜隧道，湖畔公園並設置一處高8公尺的超巨型氣膜南瓜，猶如可愛南瓜寶寶迎接南來北往遊客，歡迎民眾到此拍照打卡，留下值得再三回味的旅遊記憶。

苗栗副縣長賴香伶、縣府農業處副處長蔡政新等人參加開幕式，並由鄉長徐連斌陪同走訪南瓜隧道及環湖步道，隧道內各式觀賞南瓜及其他瓜果，吸引遊客及親子拍照。

造橋南瓜節活動期間安排農產及美食市集、舞台區表演節，今年為行銷造橋，鄉公所特別設計「橋間、拾景」溫變典藏杯，杯內裝了熱飲後，杯身造橋鄉公所大樓外觀的磚牆圖案會由黑變紅，南瓜圖案變成金黃色，鄉公所特別推出「找尋南瓜精靈」集點抽獎，遊客走訪環湖步道蓋完2個戳印就有機會抽中價值699元的典藏杯，鄉公所歡迎各地遊客造訪南瓜節，感受迷人濃郁的南瓜饗宴。

苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影

造橋南瓜節從6月5日至8日一連四天舉辦，開幕式及主場節目安排6、7日兩天推出。記者胡蓬生／攝影
造橋南瓜節從6月5日至8日一連四天舉辦，開幕式及主場節目安排6、7日兩天推出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，湖畔步道及結滿各類瓜果的「南瓜隧道」吸引遊客前來。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，湖畔步道及結滿各類瓜果的「南瓜隧道」吸引遊客前來。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影

苗栗副縣長賴香伶上午參加造橋鄉公所辦的造橋南瓜節開幕式，並走訪南瓜隧道。記者胡蓬生／攝影
苗栗副縣長賴香伶上午參加造橋鄉公所辦的造橋南瓜節開幕式，並走訪南瓜隧道。記者胡蓬生／攝影

造橋南瓜節在台1線公路、苗8線路口的湖畔公園設置高8公尺的超巨型氣膜南瓜。記者胡蓬生／攝影
造橋南瓜節在台1線公路、苗8線路口的湖畔公園設置高8公尺的超巨型氣膜南瓜。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉公所在大潭景區主辦的「造橋南瓜節」今天開幕，南瓜隧道結滿各類瓜果。記者胡蓬生／攝影

農會 南瓜 苗栗

延伸閱讀

台南農產品進軍嘉義百貨公司 黃偉哲、黃敏惠聯手行銷

從麻荖到牛奶花生都入菜 民雄風味探索打造旅遊新亮點

季節換景不換感動　三貂嶺隧道迎來蝶舞新魅力

花蓮壽豐果艷西瓜直送南港 台肥TFC大樓剖瓜試吃掀熱潮

相關新聞

東京佼成管樂團演出指揮淋成落湯雞 不穿雨衣原因曝光

民進黨桃園市長參選人黃世杰批評桃園市長張善政施政效率低，繼昨天質疑社宅推動進度與楓樹國小擋土牆災情，今天再將矛頭指向桃園管樂節，稱戶外表演的準備工作不足，害國際級管樂團淋雨；策展人何康國表示，管樂團可以因應天氣靈活變化，活動也有做充足準備，請大家不用擔心，帶著愉悅的心情來欣賞。

影／鄉所、農會「拆夥 」 鄉公所南瓜節今開幕 湖畔、隧道景致迷人

苗栗縣造橋鄉公所主辦的南瓜節「瓜樂造橋」今天上午在大潭景區開幕，環湖道路及新設的「南瓜隧道」景致優雅，上午的氣候涼爽，吸引大批遊客造訪，欣賞各式的南瓜，還有市集及表演，平日靜謐的大潭顯得熱絡不已。造橋南瓜節推出18年來，今年鄉公所和農會首度「拆夥」各自辦理南瓜節，可說各具特色。

「新店市長」風波！網號召學生討道歉 詹江村擺桌回應

桃園市武陵高中畢業典禮「新店市長」風波持續延燒，有民眾在網路上號召學生今天在桃園火車站集結，一起到國民黨桃園市議員詹江村服務處抗議及要求道歉，但截至中午12時30分，到場聲援民眾不到5人，稱會到場的網紅「八炯」也未現身。

桃園神龍鬧鎮活動熱鬧起駕 蘇俊賓：文化傳承與環境永續同行

桃園市龍潭區龍元宮今日清晨舉辦「2026第五屆神龍鬧鎮」活動。桃園市副市長蘇俊賓今出席活動表示，龍元宮已成為桃園重要的文化基地，不僅是地方信仰中心，更是推廣在地文化的重要據點。今年神農大帝聖誕期間的神龍鬧鎮豐登巡境活動，除祈求豐收富饒，也融合生態保育概念，宣揚環境永續理念。

爭取中央1.99億補助 桃園誓言翻轉以車為本的交通環境

桃園市政府為打造人本交通空間，近年積極爭取中央補助，昨在內政部「永續提升人行安全計畫」爭取到9筆、199億元經費，將全面翻轉以車為本的交通觀念。

新竹市攜手私立托嬰中心 假日臨托服務7月上路

為提供育有嬰幼兒家庭更多元的托育支持服務，新竹市政府攜手4家準公共化托嬰中心辦理假日定點臨托服務，自7月1日起正式上路，提供育有2歲以下嬰幼兒家庭更便利的假日托育選擇，協助家長因工作、進修、就醫、家庭活動或臨時需求時，獲得專業且安心的照顧支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。