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「新店市長」風波！網號召學生討道歉 詹江村擺桌回應

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影
桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影

桃園市武陵高中畢業典禮「新店市長」風波持續延燒，有民眾在網路上號召學生今天在桃園火車站集結，一起到國民黨桃園市議員詹江村服務處抗議及要求道歉，但截至中午12時30分，到場聲援民眾不到5人，稱會到場的網紅「八炯」也未現身。

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有學生喊張「新店市長」並錄影PO網，所以引發一連串議論。詹江村批評學校及家長教育失敗，另有網友灌爆學生社群平台，民進黨中央黨部、桃園市長參選人黃世杰與議員黃瓊慧、魏筠等人則相繼批評張善政呵和詹江村，事件從校園演變成政治事件，甚囂塵上。

網友昨天在網路上群平台發起行動，號召學生今天到詹江村服務處抗議並要求道歉，網紅「八炯」也稱自己會去聲援學生，並指學生資源不夠，呼籲大家有空都去。

詹江村表示今天是假日，服務處休息不會開門，呼籲學生理性了解事情始末，誤被有心人士帶風向操弄。雖然沒開門，但詹江村在服務處門口擺了14瓶礦泉水，供學生自由取用，並透過臉書稱「抱歉，經費有限，沒有雞排」，文末也說「感謝台灣的民主有你們守護，加油」。

今天中午12時，桃園火車站未見民眾拉布條或舉標語集結，詹江村服務處門口自12時20分左右陸續有零星支持學生的民眾經過，但未集結成伍，也未喊話表達訴求，網紅「八炯」也未現身。

2名聲援學生的婦人表示，自己也有小孩，詹江村的言論過激，也會煽動群眾，暴露對方的健康隱私也不妥，所以想站出來挺學生。網路今天早上有傳聞稱活動取消，但也要人說活動照常舉行，未參與火車站集結，是直接從家中到服務處。

桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影
桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影

桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影
桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影

桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影
桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影

桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影
桃園市武陵高中「新店市長」風波延燒，有網友在網路號召學生今天集結向詹江村抗議，但桃園火車站與詹服務處都未見群眾集結表達訴求。記者陳俊智／攝影

詹江村 八炯 黃世杰 2026九合一選舉

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