桃園神龍鬧鎮活動熱鬧起駕 蘇俊賓：文化傳承與環境永續同行

桃園市龍潭區龍元宮今日清晨舉辦「2026第五屆神龍鬧鎮」活動。桃園市副市長蘇俊賓今出席活動表示，龍元宮已成為桃園重要的文化基地，不僅是地方信仰中心，更是推廣在地文化的重要據點。今年神農大帝聖誕期間的神龍鬧鎮豐登巡境活動，除祈求豐收富饒，也融合生態保育概念，宣揚環境永續理念。

蘇俊賓指出，神農大帝是農業守護神，更代表人與土地和諧共生的精神。面對氣候變遷帶來的挑戰，傳統信仰所追求的風調雨順，在今日更具有守護環境與珍惜自然資源的重要意義。今年龍元宮的神農大帝輪值頭旗，將台灣藍鵲、赤腹游蛇及桃園重要的埤塘生態融入設計，不僅展現桃園豐富的自然生態，也將神農文化與環境永續理念巧妙結合，展現傳統信仰與時俱進的創新思維。

龍元宮主任委員林錦浪表示，神農大帝是地方信仰的重要依靠，所到之處皆能消災解厄、護佑眾生，庇佑地方病苦消除、闔境平安。在神農大帝的護佑下，定能保佑所有民眾平安順利，持續為地方注入平安與福氣。

民政局表示，龍潭龍元宮創建於清道光年間，迄今已有超過兩百年歷史，不僅是龍潭地區重要信仰中心，更長期投入公益慈善、文化保存及社區關懷工作。近年來透過青年參與、文化策展及設計導入，持續推動宗教文化創新發展，並榮獲金點設計獎標章肯定。

民政局表示，「神龍鬧鎮」邁入第五屆，已逐步發展成兼具宗教傳承、文化推廣及地方認同的重要文化品牌。今年活動透過全台首面生態保育主題輪值頭旗，將桃園在地生態與神農信仰結合，不僅展現敬天惜地的傳統精神，也讓宗教文化成為深化地方認同、推廣環境教育及促進文化永續的重要力量。