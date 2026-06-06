快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取中央1.99億補助 桃園誓言翻轉以車為本的交通環境

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市工務局爭取中央補助改善行人通行空間，誓言翻轉以車為本的交通觀念。圖／桃園市工務局提供
桃園市工務局爭取中央補助改善行人通行空間，誓言翻轉以車為本的交通觀念。圖／桃園市工務局提供

桃園市政府為打造人本交通空間，近年積極爭取中央補助，昨在內政部「永續提升人行安全計畫」爭取到9筆、199億元經費，將全面翻轉以車為本的交通觀念。

桃園市工務局指出，此次獲選9案分別為蘆竹區光復路等人行友善區改善工程案、桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫、中壢區延平路道路多目標改善工程、桃園區中山路道路多目標改善工程、龜山區復興街人行通行改善工程和大溪區僑愛國民小學人行環境改善工程，以及桃園市人行環境改善規劃與智慧調查計畫—第二期與114年桃園市易肇事地點改善研究計畫，期盼透過大數據分析盤點出區域型路網的人行需求與優先改善順序。

桃園所提改善工程總經費約2.43億元，中央核定補助費用為1.99億元，地方須自籌4373萬元，工務局將運用道路基金等項目支應，部分工程也已進入規畫設計階段。。

工務局表示，此次成功爭取中央補助，將實質加速地方建設，預期達到實體人行道品質大幅升級，翻轉以車為本的傳統思維，以及營造行人安心步行的優質環境。

中央 桃園 內政部

延伸閱讀

桃竹竹苗廉能工程論壇 張善政：強化廉政提升工程品質

桃園龜山楓樹國小因雨牆塌 遭質疑「人禍」

桃園都計區建案行人廊道 新制上路

強降雨攪局！桃園楓樹國小圍牆坍塌 壓斷民宅天然氣管

相關新聞

桃園神龍鬧鎮活動熱鬧起駕 蘇俊賓：文化傳承與環境永續同行

桃園市龍潭區龍元宮今日清晨舉辦「2026第五屆神龍鬧鎮」活動。桃園市副市長蘇俊賓今出席活動表示，龍元宮已成為桃園重要的文化基地，不僅是地方信仰中心，更是推廣在地文化的重要據點。今年神農大帝聖誕期間的神龍鬧鎮豐登巡境活動，除祈求豐收富饒，也融合生態保育概念，宣揚環境永續理念。

爭取中央1.99億補助 桃園誓言翻轉以車為本的交通環境

桃園市政府為打造人本交通空間，近年積極爭取中央補助，昨在內政部「永續提升人行安全計畫」爭取到9筆、199億元經費，將全面翻轉以車為本的交通觀念。

新竹市攜手私立托嬰中心 假日臨托服務7月上路

為提供育有嬰幼兒家庭更多元的托育支持服務，新竹市政府攜手4家準公共化托嬰中心辦理假日定點臨托服務，自7月1日起正式上路，提供育有2歲以下嬰幼兒家庭更便利的假日托育選擇，協助家長因工作、進修、就醫、家庭活動或臨時需求時，獲得專業且安心的照顧支持。

桃園龜山楓樹國小因雨牆塌 遭質疑「人禍」

桃園前晚強降雨造成龜山區楓樹國小圍牆坍塌，釀周邊社區五戶民宅鄰損，引發藍綠政治攻防；民進黨桃園市長參選人黃世杰直指學校早有修建圍牆計畫，但市府行政效率低，災情是「人禍」。桃園市水務局長劉振宇則說，學校廠商所提水保計畫不夠周延，非市府問題。

放寬待轉 苗取消兩段式左轉 部分路口事故降

機車兩段式左轉政策逐漸鬆綁。苗栗縣已陸續取消超過四十二處路口機車強制兩段式左轉，部分路口事故數不增反降，縣長鍾東錦表態將擴大辦理；彰化縣則自二○二三年底起陸續取消多條道路強制待轉規定，保留待轉區供騎士選擇。

桃園閩南文化節踩街原因雨取消 市府臨時拍板明天照常

桃園「2026桃園閩南文化節」今天登場，明天在八德區舉行的藝閣踩街原本因近日強降雨取消，但市府今天下午宣布活動起跑前最後一刻拍板如期舉行。文化局表示，市府評估近日強降雨發生時間與影響，認為影響活動機率小，所以決定照辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。