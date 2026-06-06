爭取中央1.99億補助 桃園誓言翻轉以車為本的交通環境

桃園市政府為打造人本交通空間，近年積極爭取中央補助，昨在內政部「永續提升人行安全計畫」爭取到9筆、199億元經費，將全面翻轉以車為本的交通觀念。

桃園市工務局指出，此次獲選9案分別為蘆竹區光復路等人行友善區改善工程案、桃園舊城再生成功路綠廊人本計畫、中壢區延平路道路多目標改善工程、桃園區中山路道路多目標改善工程、龜山區復興街人行通行改善工程和大溪區僑愛國民小學人行環境改善工程，以及桃園市人行環境改善規劃與智慧調查計畫—第二期與114年桃園市易肇事地點改善研究計畫，期盼透過大數據分析盤點出區域型路網的人行需求與優先改善順序。

桃園所提改善工程總經費約2.43億元，中央核定補助費用為1.99億元，地方須自籌4373萬元，工務局將運用道路基金等項目支應，部分工程也已進入規畫設計階段。。

工務局表示，此次成功爭取中央補助，將實質加速地方建設，預期達到實體人行道品質大幅升級，翻轉以車為本的傳統思維，以及營造行人安心步行的優質環境。