新竹市攜手私立托嬰中心 假日臨托服務7月上路

為提供育有嬰幼兒家庭更多元的托育支持服務，新竹市政府攜手4家準公共化托嬰中心辦理假日定點臨托服務，自7月1日起正式上路，提供育有2歲以下嬰幼兒家庭更便利的假日托育選擇，協助家長因工作、進修、就醫、家庭活動或臨時需求時，獲得專業且安心的照顧支持。

市長高虹安表示，新竹市是年輕城市，雙薪家庭比例高，市府團隊積極推動「0-6歲市府養」政策，透過跨局處合作，從備孕到育兒提供一條龍式的服務。在2023年4月推出假日及夜間定點臨托服務後，並於同年12月完成「一區一定點臨托」的里程碑，政策推動3年多來，服務內容受到家長的喜愛也一直期待市府再擴充更多據點。

高虹安指出，為滿足育兒家長的需求，此次市府結合私立托嬰中心提供服務，透過補助私立托嬰中心獎勵金及場地費，邀請有意願的準公共化托嬰中心投入假日臨托服務，提供育有2歲以下嬰幼兒家庭更多元且彈性的照顧選擇，減輕家長育兒負擔，落實「願婚、敢生、樂養」的施政願景。

社會處長黃佳婷表示，為回應家長假日托育需求，除公辦之臨托據點外，今年再結合私立準公共化托嬰中心資源，透過公私協力方式擴大假日臨托服務量能。本次共有4家托嬰中心加入假日定點臨托服務行列，東區包括新竹市私立奧蘿拉托嬰中心及新竹市私立小栗子托嬰中心；北區包括新竹市私立快樂寶貝托嬰中心及新竹市私立小星星托嬰中心。各據點將運用既有專業托育環境及合格托育人員，提供安全且專業的臨時托育服務，讓家長於假日期間有更安心、便利的托育選擇。

社會處表示，為提升家長預約服務之便利性，市府已結合「新竹市數位申辦平台」及「新竹通APP」，提供定點臨托服務線上預約功能，讓家長可依需求快速完成申請。托嬰中心假日臨托服務開放日期及時段，將於每季5日前公告於預約平台，供家長提前查詢及預約申請。

社會處補充，民眾可透過電腦或手機瀏覽器至市府數位申辦平台( https://gov.tw/6PC )，或下載新竹通APP（路徑：服務→申辦服務→申請預約），透過線上提出預約申請。此外市府也將持續擴充托育服務量能，打造更友善的育兒環境，提供家庭更多元且完善的育兒支持服務，陪伴家長安心育兒。