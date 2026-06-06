楓樹國小因雨牆塌 遭質疑「人禍」

桃園前晚強降雨造成龜山區楓樹國小圍牆坍塌，釀周邊社區五戶民宅鄰損，引發藍綠政治攻防；民進黨桃園市長參選人黃世杰直指學校早有修建圍牆計畫，但市府行政效率低，災情是「人禍」。桃園市水務局長劉振宇則說，學校廠商所提水保計畫不夠周延，非市府問題。

桃園前天傍晚下起傾盆大雨，桃園、龜山和蘆竹等地都傳出積淹水，其中以楓樹國小災情最嚴重，數十公尺圍牆倒塌壓在民宅外牆，也壓斷天然氣管線，氣體外洩，現場情況一度危急，警方和消防都到場戒備，所幸事件有驚無險，未釀人員傷亡。

教育局表示，楓樹國小位於山坡地，使用至今逾廿年，當初擋土牆水土保持設計已不足應付現在的天氣驟變，去年和今年共編了一千二百萬元助學校改善，但水保計畫還在審查，未料改善前就發生狀況。

民進黨桃園市議員李宗豪指出，教育局去年已核定經費給學校改善，學校今年三月也完成發包，但水務局簡易水保審查遲遲未核定，導致工程遲無法進場；黃世杰也說，問題早就被看見，卻沒有在事故發生前阻止，恐怕不能單純歸因於豪雨，更暴露市府效率低落問題，此事不只是天災，更是人禍。

水務局長劉振宇表示，學校的圍牆修建計畫打算與圍牆外的雨水溝渠共構，有提報水保計畫，但計畫未說明圍牆與雨水溝如何共構，也沒交代施工期間排水如何解決，審查人員有要求廠商補正資料，但遲未收到具體方案，此事拖延非市府責任。

教育局表示，學校預計下周一完成初步搶災，確保周邊居民生活無虞。教育局另掌握全市有十五所學校位於山區或山坡地，目前都有定期檢視擋土牆、排水溝等水保設施，有邊坡滑動疑慮地點也都有設備監測。