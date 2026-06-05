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桃園閩南文化節踩街原因雨取消 市府臨時拍板明天照常
桃園「2026桃園閩南文化節」今天登場，明天在八德區舉行的藝閣踩街原本因近日強降雨取消，但市府今天下午宣布活動起跑前最後一刻拍板如期舉行。文化局表示，市府評估近日強降雨發生時間與影響，認為影響活動機率小，所以決定照辦。
桃園市文化局今舉行閩南文化節開幕記者會，副市長蘇俊賓表示，桃園是一座因移民而興、因交流而盛的城市，長期匯聚閩南、客家、原住民族及新住民等多元族群。閩南文化節的意義不僅在於保存傳統，更是在彼此欣賞與交流中，持續淬鍊出新的文化生命力，體現桃園開放包容的城市特質。
今年以「越在地、越國際」為核心，規畫總舖師創意料理、藝閣踩街、閩南國際論壇、龍獅展演及文化巡禮等五大主題，讓來自世界各地的閩南文化在桃園相互對話、彼此激盪，展現文化傳承與創新的多元樣貌。
文化局表示，除了明天在八德大湳街區登場的藝閣踩街，13、14日分別有總舖師辦桌與閩南文化國際論壇，27、28日在陽光劇場也有精彩表演，7月25日壽山巖觀音寺壓軸登場的是國際龍獅競賽，歡迎民眾共襄盛舉。
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