桃竹竹苗廉能工程論壇 張善政：強化廉政提升工程品質

桃園市長張善政今日出席「廉能驅動．誠信工程」桃竹竹苗區域治理跨域論壇，並表示公共工程經費在地方政府預算占有相當比重，不僅攸關城市建設發展，也直接影響市民生活品質。

張善政說明，市府近年透過廉政平台、外部專業審查及府內工程檢核等多重把關機制，持續提升工程品質、行政透明度及預算執行效益，期盼讓每一分預算都發揮最大效益，打造兼具安全、品質與誠信的公共建設環境。

張善政指出，桃園近年推動航空城、捷運建設等多項重大公共工程，都導入廉政平台機制，協助機關依法行政、降低執行風險。以捷運綠線延伸中壢工程為例，因原規畫預算已不符市場行情，多次流標，在後續預算調整過程中，廉政平台及政風單位提供法規與程序面的專業協助，使機關依法、合理完成相關作業，讓第一線公務同仁執行業務時更具保障。

張善政表示，面對工程專業人才不足及公共建設量能持續增加的挑戰，市府數年前即導入外部審查制度，邀請技師公會等專業團體協助檢視工程設計內容，透過第三方專業觀點降低工程風險、提升施工品質。同時，市府也建立府內工程檢核機制，由具工程專業背景的團隊從使用需求、施工工法、工程經費及工期規畫等面向提出改善建議，兼顧安全性、實用性與資源運用效率，讓公共工程真正符合市民需求

桃園地檢察署檢察長張春暉強調，廉潔治理是民主法治與國家競爭力的重要基礎。司法機關除依法查察不法，也重視事前預防工作，透過廉政與法治機制協助公務機關及業者依法行政、誠信經營，並結合企業自律及全民監督力量，共同營造公開透明、公平競爭的治理環境。

桃園市政府政風處說明，今天的論壇由桃園市、新竹縣市及苗栗縣政風機構共同推動，並結合工程機關、產業界、學術界及土木相關科系師生共同參與。論壇以「跨域協作」及「公私協力」為核心，透過專題演講、案例分享及交流討論，探討工程倫理、行政效能與公共利益間的平衡，凝聚廉潔治理共識，持續深化區域合作及風險預防機制，共同提升公共工程品質與市政建設公信力。

桃園地檢署檢察長張春暉、桃竹竹苗政風處長、副處長及市府多位工程單位局長、副局長、中央大學土木工程系教授陳世晃、台灣透明組織協會理事長葉一璋、大陸工程公司資深副總經理朱秋祥等人都出席論壇。

桃園地檢署檢察長張春暉表示，司法機關除依法查察不法外，也重視事前預防工作。記者鄭國樑／攝影