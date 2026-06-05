竹市「生生好骨力」再擴大 11月起納入1.7萬名國中生受惠

新竹市政府持續推動學童營養照護政策，「生生好骨力」自今年4月上路後廣獲家長與學校肯定。為讓更多成長階段的孩子獲得穩定營養支持，市長高虹安今天答詢新竹市議會市議員宋品瑩總質詢時宣布，自今年11月起將國中學生納入補助對象，預計新增約1.7萬名國中生受惠，進一步建構從幼兒園、國小到國中的完整營養照護體系，落實「新竹好學、健康安心」的施政願景。

高虹安表示，孩子的健康是城市最重要的投資。市府推動「生生好骨力」，就是希望透過穩定、便利且普及的營養補給機制，協助孩子在成長關鍵期獲得充足營養。國中階段正值青春期發育高峰，對鈣質及蛋白質需求更加提升，因此市府決定擴大政策規模，將國中生納入照護範圍。

市府表示，此次擴大納入國中生辦理，除綜整各界意見及政策執行情形外，也回應市議會對學童營養照護議題的關注。針對宋議員關心國中生營養補給需求所提出的建議，高市長給予正面回應。經整體評估後，決定自115年11月起正式將國中生納入「生生好骨力」政策照護對象，讓更多成長階段的學生受惠。

教育處長林立生指出，「生生好骨力」政策採用悠遊卡系統與合作通路整合模式，提供便利商店、超市等多元兌換管道，讓學生及家長可依生活習慣彈性領取，不僅提升使用便利性，也有效降低學校行政負擔。

教育處表示，自11月起，凡設籍或就讀新竹市公私立國民中學的12至15歲學生，皆可比照幼兒園及國小學童，持「竹市壯壯卡」至合作通路，每週兌換1瓶指定乳品、豆漿或優酪乳，寒暑假期間亦可持續兌換不中斷，讓營養補給融入日常生活，持續守護孩子健康。