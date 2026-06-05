桃園平鎮廣達公園共融遊戲場今啟用 張善政：打造親子共享幸福場域

桃園市長張善政今天參加平鎮區廣達公園環境設施及共融式遊戲場改善後啟用典禮，並表示，廣達公園是周邊居民日常休憩的重要場域，考量園區設施已逾10年，市府投入2000多萬元全面改善，更新共融式遊戲設施、休憩空間及周邊環境，提供更安全、舒適且兼具趣味的休閒環境。

張善政指出，市府除了改善公園設施，也同步推動周邊公共空間升級，包括公園旁邊籃球場已完成整修，鄰近的婦幼館整建中，預計年底完工，未來公園、籃球場及婦幼館將串聯形成完整的休閒與親子活動場域，滿足不同年齡層的使用需求，打造更宜居、更友善的社區環境。

平鎮區公所表示，廣達公園在平鎮核心生活圈，這次整修以「走進奇幻冒險世界」為主題，打造探索型共融遊戲場，導入童話故事元素與探索式遊戲，讓孩童在遊戲中探索與成長樂趣，並升級為兼具親子遊憩、休閒與運動功能的全齡共融公園。