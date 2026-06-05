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竹議員批麻將館鄰校卻無法可管 市府：自治條例將修正重送

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹市議員鄭美娟（中）質詢指出，新竹市多家麻將館鄰近校園，相關管理自治條例遲未完成，盼市府加速立法。市長高虹安（右）會後與鄭美娟、議員陳建名交換意見。記者郭政芬／攝影
民進黨新竹市議員鄭美娟（中）質詢指出，新竹市多家麻將館鄰近校園，相關管理自治條例遲未完成，盼市府加速立法。市長高虹安（右）會後與鄭美娟、議員陳建名交換意見。記者郭政芬／攝影

民進黨新竹市議員鄭美娟今天質詢中指出，轄內麻將館林立且鄰近學校，卻無自治條例可管，甚至有學生進入館內打麻將，促請市府正視家長的擔憂。市府回應，將再修正自治條例重新送審。

鄭美娟指出，目前校園周邊已有多家相關場館設立，部分距離學校甚至不到500公尺，甚至有國小500公尺內就有3家麻將館，家長憂心孩子上下學途中接觸相關場所，要求市府加速推動自治條例，建立校園安全距離規範。此外，目前新竹市對於此類場所仍缺乏明確的距離限制規範，也讓相關單位在執法時面臨沒有裁罰依據的困境。

鄭美娟表示，目前台南市等縣市已制定相關自治條例，但新竹市自治條例仍遲未完成，導致法規空窗期間場館持續增加。若未來採取不溯及既往原則，新設業者恐不受新法約束，讓家長對校園周邊環境安全更加憂慮。日前甚至有學生出現在麻將館內打麻將的情況，顯示問題已不容忽視。

新竹市政府產發處長嚴翊琦回應，「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案已於去年8月送交議會審議，但因各黨團對部分條文內容仍有不同意見，尚待進一步溝通整合。市府將持續蒐集各界建議，待內容更周延後，再與各黨團協商，推動自治條例完成立法。

市府表示，已持續透過聯合稽查強化麻將館、德州撲克等休閒活動場館管理，對於業者涉及賭博及建築、消防、都計等違規情形，市府指出，相關局處均依刑法、都市計畫法、建築法及消防法等相關規定查處，並持續加強稽查與列管作為，全力維護市民安全與城市秩序。

麻將 鄭美娟 校園

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