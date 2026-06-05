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畢業求職潮來臨 勞發署賈桃樂主題館助青年接軌職場

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
圖說:賈桃樂學習主題館提供一對一職涯諮詢服務，透過職涯測驗與專業輔導，協助青年釐清方向、提升求職信心。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
圖說:賈桃樂學習主題館提供一對一職涯諮詢服務，透過職涯測驗與專業輔導，協助青年釐清方向、提升求職信心。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

隨著畢業季來臨，不少應屆畢業生及準備轉銜職場青年開始投遞履歷、參與面試，為協助青年順利銜接校園與職場，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的賈桃樂學習主題館，持續提供一對一職涯諮詢服務，結合職涯適性測驗工具與深度諮詢對談，透過專業引導與陪伴，協助青年釐清方向、建立自信。

賈桃樂學習主題館一對一職涯諮詢服務依據青年不同需求，提供客製化指引，協助青年將抽象的不安轉化為具體可行的行動方案。

25歲青年小溪在即將進入金融職場前，雖已具備會計及金融相關證照，並順利錄取銀行理財專員，仍因擔心金融商品實務應用能力不足，以及未來需與客戶互動、判斷需求並提供商品建議等情境，而對報到後的職場表現感到焦慮。

透過一對一職涯諮詢服務，諮詢師運用CPAS職涯適性測驗及深度晤談，引導小溪盤點金融證照、會計專業背景及成功錄取銀行職缺等優勢，協助她看見自身已累積的能力基礎；同時將原本籠統的「入職焦慮」拆解為金融商品理解、實務情境應用及客戶溝通表達等具體準備方向。經由系統化引導後，小溪從「擔心準備不足」，轉變為「知道如何分階段累積能力」，逐步提升職前信心與職場適應力。

桃竹苗分署長賴家仁表示，賈桃樂學習主題館以「專業引導 × 溫暖陪伴」為核心，期望在青年面臨職涯轉折之際，提供穩定且具方向性的支持，協助青年看見自身優勢、強化求職行動力，並在多元職涯選項中做出適合自己的選擇，逐步建立面對未來挑戰的信心與韌性。賈桃樂學習主題館一對一職涯諮詢服務全年開放申請，凡有求職、轉職需求，或希望優化履歷與面試技巧之青年，皆可透過官方網站（https://jtl.wda.gov.tw/）預約，或電洽03-5343011分機5108至5115。

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