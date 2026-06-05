為培育地區優秀法律人才並深耕在地經營理念，法務部行政執行署桃園分署特別策劃法律學子參訪活動。圖：桃園分署提供

為培育地區優秀法律人才並深耕在地經營理念，法務部行政執行署桃園分署特別策劃法律學子參訪活動，邀請在地開南大學法律學系師生於本(6)月3日蒞臨。期盼藉由實地參訪與精心設計的互動課程，展現行政執行「公義與關懷」的專業形象，並將職場專業倫理、法遵誠信及廉政文化深植於年輕學子心中，開啟未來持續合作交流的契機。

此次活動由開南大學法學院院長兼法律學系系主任游明得教授親自帶隊，桃園分署長丁俊成率領分署團隊熱情接待。圖：桃園分署提供

此次活動由開南大學法學院院長兼法律學系系主任游明得教授親自帶隊，桃園分署長丁俊成率領分署團隊熱情接待。活動序幕由政風室主任及秘書室主任分組引導學生參觀辦公環境，讓學子們近距離感受第一線機關的運作日常。隨後，由行政執行官李聖培帶來精彩的行政執行業務專題講授，並現場帶領學生「沉浸式體驗」動產拍賣的競價流程，現場競標氣氛熱烈，得標者更獲贈精美小禮品，寓教於樂的過程讓學生直呼印象深刻。

面對日益嚴峻的詐騙犯罪，桃園分署在活動中特別加強防詐意識，提醒在場學子，各執行分署的傳繳通知均以正式公文書方式寄送，若民眾收到相關訊息有任何疑義，務必直接聯繫承辦股別確認，切勿輕易點選任何署名行政執行署的電子郵件或不明網路連結，並期許學生化身校園與家庭的防詐種子。

此外，政風室亦藉此機會，帶領學生深入認識法務部廉政署與所屬政風機構的廉政治理現況，並介紹甫於去年7月間開始施行之「公益揭弊者保護法」重要意涵。另因應年底即將到來的地方公職人員九合一大選，現場亦加強反賄選與反滲透宣導，提醒學子面對選前各類網路訊息、圖文及影音資訊時，應保持理性與警覺，審慎判斷來源，共同慎防境外勢力介入選舉。

活動尾聲由行政執行官陳玟伶與學生進行面對面座談，大方分享法律人的職涯規劃與行政執行官的工作甘苦談。宣導與座談過程中搭配有獎徵答，學生反應熱烈。桃園分署期盼，透過此次參訪交流的激盪，不僅能為法律學子鋪陳應有的公民素養與社會責任意識，更為未來的職涯發展奠定堅實的誠信基石。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署與開南大學法律系合作 強化學子公民素養與社會責任意識