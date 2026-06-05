強降雨攪局！桃園楓樹國小圍牆坍塌 壓斷民宅天然氣管

桃園昨天傍晚發生強降雨，雨勢造成蓋在山坡地的龜山區楓樹國小圍牆晚間7時無預警坍塌，數十公尺牆體倒在民宅後巷牆面，壓破民宅天然氣管線造成瓦斯外洩，所幸未釀傷亡，經警察、消防和天然氣公司搶救，災害也未再擴大，事件今由教育處、水務局與水保技師公會接手修復與究責工作。

楓樹國小周邊居民指出，昨晚7時雨勢趨緩，突然聽到「碰」一聲巨響，原本以為是打雷，沒想到是學校圍牆倒塌壓在一樓住戶屋後牆上，鄰居通知瓦斯外洩才趕快逃命；事件造成數戶民宅外牆受損，也有住戶的天然氣管線被壓斷，情況一度緊張，警方和消防都到場戒備，學校、教育局與水務局人員也隨後趕抵，目前天然氣已先切斷供氣。

教育局表示，楓樹國小位於山坡地，使用至今逾20年，當初水土保持設計已不足應付如今天氣驟變，去年和今年共編了1200萬元助學校改善，但水保計畫還在審查，未料改善前就發生狀況。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，市府處理這件事除了盡快搶修，也必須檢討部門的行政作業效率與流程。教育局去年已核定經費給學校改善，學校今年3月也已完成發包，但水務局簡易水保審查遲遲未核定，導致工程無法進場，以致坍塌造成災損。面對已經有公共安全疑慮的案件，行政程序不該成為延誤改善的理由。尤其這次不只是校園圍牆倒塌，更波及民宅、壓損天然氣管線，影響居民安全。

教育局、水務局與水保技師公會目前正在災害現場會勘，評估如何排除坍方土石與牆體，暫無討論出結果與預定改善期程。

桃園昨天傍晚強降雨導致龜山區楓樹國小圍牆坍塌，倒在這邊民宅後巷外牆上，也壓斷民宅天然氣管線。圖／警方提供

桃園昨天傍晚強降雨導致龜山區楓樹國小圍牆坍塌，倒在這邊民宅後巷外牆上，也壓斷民宅天然氣管線。圖／桃園市議員李宗豪提供

桃園昨天傍晚強降雨導致龜山區楓樹國小圍牆坍塌，倒在這邊民宅後巷外牆上，也壓斷民宅天然氣管線。圖／桃園市議員李宗豪提供

桃園昨天傍晚強降雨導致龜山區楓樹國小圍牆坍塌，倒在這邊民宅後巷外牆上，也壓斷民宅天然氣管線。圖／桃園市議員李宗豪提供