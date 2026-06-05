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客語能力基礎及初級認證報考人數、新增薪傳師人數 竹縣獲雙料冠軍

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
新竹縣致力在校園推動客語教學。圖／新竹縣政府提供
新竹縣致力在校園推動客語教學。圖／新竹縣政府提供

客委會最近公布今年度「客語能力認證基礎級及初級全國認證」報名統計結果，新竹縣以2047人報名榮登全國之冠，且今年新增34人取得客語薪傳師資格，同樣居全國之首。縣府強調，竹縣一舉拿下報名人數、薪傳師合格人數雙料冠軍，再次展現新竹縣深耕客語教育、積極推動客語復振的亮眼成果。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣是全台客家人口比率最高的客家大縣，很高興今年竹縣在全國客語認證報名人數、取得客語薪傳師資格雙雙名列全國第一，不僅展現縣民對客語學習的高度認同，也彰顯縣府推動客語政策獲得廣大迴響，感謝縣府團隊積極推動及鄉親與學生的積極學習與參與，共同為客語傳承注入能量。

楊文科強調，「語言失，文化滅，族群亡」，客語不僅是客家文化的根，更是族群記憶與認同的重要載體。然而，客語已成為台灣流失速度最快的語言之一，年輕世代講客能力持續下滑，客語面臨嚴峻的斷層危機，傳承工作已刻不容緩，期盼透過校園教育、社區推廣、家庭傳承及訂定多元獎勵措施，鼓勵學生及鄉親踴躍報考客語認證，讓客語融入日常生活。

縣府民政處指出，竹縣現有12所學校辦理「客語結合12年國教校訂課程計畫」，為全縣客語教育推動立下重要里程碑；竹縣推動整體客家語言及文化發展不遺餘力，即使面對中央補助款下修的情形，縣府仍持續編列預算大力支持及推動客家政策，訂定多種獎勵措施鼓勵大家報考客語能力認證。

獎勵措施包括修正「新竹縣政府獎勵參加客語能力認證實施計畫」及「提升各級學校客語能力獎勵計畫」，增加通過客語能力認證的各項獎勵，並核發學生到考獎勵金、提高通過獎勵金及補助學校參加認證考試相關費用。縣府將持續打造完善學習環境，同時透過認證獎勵機制提升參與意願，鼓勵更多鄉親投入客語學習，成為持續成長的重要動能。

縣府並於官網建置客語專區，彙整免費客語學習資源及認證各項獎勵措施「懶人包」，協助縣民快速掌握最新資訊。此外，縣府也規畫建置客語數位學習平臺課程，持續打造客語永續發展的友善環境。竹縣近年公部門、學校及社區都努力推動客語傳承，配合客委會持續推動「客語為通行語」政策，從縣府到鄉鎮市公所全力推動。例如，北埔鄉公所今年榮獲「客語為通行語」評核特優佳績，獲頒獎勵金300萬元，成為全縣表率。

民政處強調，學校推動方面，縣府將從115學年度起將「推動客語認證」納入各校的課程計畫，從全縣國中小學實際課程教學面扎根，並針對已辦理「客語結合12年國教校訂課程計畫」的學校，祭出相關獎勵措施，持續鼓勵各校申請，期盼透過課程與生活化營造，強化竹縣學子獲取客語認證的成效；客語不僅是溝通工具，更承載深厚的文化記憶與族群精神，今年獲雙料冠軍佳績，充分展現竹縣推動客語傳承的堅實基礎與亮眼成果。

新竹縣致力在校園推動客語教學。圖／新竹縣政府提供
新竹縣致力在校園推動客語教學。圖／新竹縣政府提供

新竹縣致力推動客語教學。圖／新竹縣政府提供
新竹縣致力推動客語教學。圖／新竹縣政府提供

新竹縣致力在校園推動客語教學。圖／新竹縣政府提供
新竹縣致力在校園推動客語教學。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府推動辦理海陸客語正音班。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推動辦理海陸客語正音班。圖／新竹縣政府提供

新竹縣辦理客語初級認證輔導班。圖／新竹縣政府提供
新竹縣辦理客語初級認證輔導班。圖／新竹縣政府提供

客語 客委會 新竹縣

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