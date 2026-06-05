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政院拍板 航空城拆遷補助展延至10月底

聯合報／ 記者陳俊智陳恩惠張裕珍／桃園報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供

桃園航空城區段徵收開發案，部分安置街廓重建戶不滿政府點交土地期程拖延，房子興建趕不及領取政府補助期限，日前趁行政院卓榮泰下鄉時抗議。

行政院會昨日拍板，配合加速開發獎勵金申領期限從月底展延至十月底。但拆遷戶代表認為不夠，應至少展延到明年六月底。

拆遷戶抱怨，政府原定兩年前點交安置土地，結果拖到去年才點交，蓋房子的時間被大大壓縮，根本來不及達到政府相關補助標準。

針對拆遷戶反彈，行政院昨在院會指示，在不影響桃園國際機場第三跑道建設進度，並請桃園市政府務必先就建物使用執照核發程序予以妥善規畫原則下，同意展延配合加速開發獎勵金申領期限。

交通部民航局也說明，考量安置街廓自建住宅時程相近且量體龐大，現有營建資源不敷市場需求，影響自建進度，決定將選配安置街廓者的「配合加速開發獎勵金」申領時間，從六月底展延至十月底，以積極獎勵民眾搬遷，順利取得桃園機場第三跑道開發建設用地。

桃園航空城地方促進會理事長陳錫達說，多數拆遷戶在重建過程中，面臨疫情、通膨及國際情勢造成的營建成本上漲問題，加上土地點交時程延後一年，導致房屋興建進度受影響，他們仍希望中央與桃園市政府的搬遷補助及百分之十五配合加速開發獎勵金期限，至少可展延至明年的六月底。

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨下午也出席航空城聯合服務中心舉行的協調說明會，與居民代表、交通部民航局及桃園市政府共同了解情況。他說，工程進度延後涉及營建環境、行政協調等多重因素，不應由配合政策的拆遷戶承擔影響；後續也盼市府加速建照審查等程序，落實「先建後遷」。

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