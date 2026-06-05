不滿噪音擾民 竹南郵局司機 中10多刀慘死

苗栗縣竹南郵局六十一歲楊姓外包司機昨下午遭劉姓男子持菜刀追砍，身中至少十刀倒地慘死，劉男遭警方當場逮捕。據了解，卅六歲劉男疑長期不滿竹南郵局裝卸郵件發出聲響，曾告郵局未果，昨案發前先揮舞菜刀叫囂，最後砍殺楊姓司機致死，警方朝殺人罪嫌究辦中。

警方調查，劉男昨中午十二時許，持菜刀到竹南郵局前叫囂約五秒就回家，郵局內部通報後，直到下午三時許報案，劉非現行犯，警方通報心健中心，仍與家屬協調是否強制送醫，劉下午四時許又持菜刀衝去郵局砍人，在郵局門口一路瘋狂追砍楊姓司機到上、下貨區約廿多公尺；楊男頭部及左腋下到左胸前，至少中了十刀不支倒地，楊被砍到血肉模糊，連頭殼都被砍裂，過程駭人。

竹南郵局距離竹南警察分局約卅公尺，警方昨下午四時廿分獲報迅速到場，劉姓男子看到員警，立即高舉雙手，將菜刀丟棄一旁，趴在地上由警方逮捕，楊姓外包司機倒臥在一旁的血泊中，已經失去呼吸心跳，消防緊急送醫仍回天乏術。

警方當場逮捕劉男，扣案行凶的菜刀，劉抱怨郵局長期上、下貨的噪音擾民，全案朝殺人罪嫌偵辦。劉的家人表示，劉因不滿郵局噪音從清晨到深夜持續不斷，多年來申訴陳情未獲改善。

中華郵政公司表示，針對此不幸事件，表達深切哀悼及對家屬的慰問，後續將配合警方釐清案情，並盡全力協助家屬處理後事。有關劉男過去曾提告，指竹南郵局裝卸郵件聲響大，經法院調查與環保局測量，分貝數未逾越噪音管制法所定標準，劉也在宣判前撤告。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰感嘆，早已在內部勞資會議提出，應該讓同仁佩戴辣椒水等防身武器，卻一直沒有下文，如果當初公司有配置如辣椒水、木棍或電擊棒等，同仁可能就不會罹難。