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低於市價「可負擔宅」送中央碰壁？桃市府喊：居住正義不必二選一

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今赴政院為可負擔住宅政策請命，內政部官員質疑適法性並建議推只租不賣的社宅，市府回應居住正義不應該陷入二擇一的邏輯。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今赴政院為可負擔住宅政策請命，內政部官員質疑適法性並建議推只租不賣的社宅，市府回應居住正義不應該陷入二擇一的邏輯。記者陳俊智／攝影

桃園市長張善政今早赴行政院參加院會為「可負擔住宅」政策請命，遭內政部次長董建宏質疑適法性，並建議推動只租不賣的社宅。桃園市都發局長江南志強調，居住正義不該陷入二擇一的邏輯當中，強調桃園仍持續蓋社宅，且2030年能達到一萬戶的目標。

都發局長江南志強調，政府興辦社宅需要龐大資源支撐，土地取得和興建經費對財務都有一定壓力。此外，興辦初期需要設計規畫及招標，興建過程需要建造把關，完工啟用後也有維護管理問題，這些壓力也要想辦法客服。

江南志表示，雖然興辦社宅不易，但桃園仍克服困難繼續改，目前使用中的社宅有14處4374戶，興建中7處1631戶，另有17處5130完成發包準備動工。

針對內政部說法，江南志回應「居住正義不應該掉入二擇一的邏輯當中」，可負擔住宅是桃園依都市發展現況回應年輕婚育市民重要的住宅與福利政策，而桃園仍會持續興建社宅，讓政策工具更加多元完整。

江南志表示，桃園不分黨派議員都支持可負擔住宅，代表多數民意都樂觀其成，這是大家都期待的突破，不清楚內政部對可負擔住宅的內容了解多少，但至少今天內政部提出的疑問都已經在自治條例中說明了，「地方成功，台灣就會跟著提升，希望內政部不要預設立場，靜下心來好好審視」。未來，他會盡速前往拜會政委和內政部，只要能盡速商討，時間完全配合。

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