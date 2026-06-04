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議員籲皮蛇疫苗首劑免費 竹市府允滾動調整政策

中央社／ 新竹市4日電
民進黨新竹市議員陳建名（右）4日在議會質詢時指出，帶狀皰疹疫苗費用高昂導致接種率低下，建議市府全額補助市民接種第1劑。圖／中央社（陳建名提供）
民進黨新竹市議員陳建名（右）4日在議會質詢時指出，帶狀皰疹疫苗費用高昂導致接種率低下，建議市府全額補助市民接種第1劑。圖／中央社（陳建名提供）

民進黨新竹市議員陳建名表示，帶狀皰疹疫苗費用高昂導致接種率低下，建議市府全額補助市民接種第1劑。新竹市衛生局說，將綜合評估財政與公衛效益，進行滾動式政策調整。

陳建名今天在新竹市議會質詢指出，俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹發作時痛苦萬分，雖有疫苗可提供逾9成、長達10年以上的防護力，但全台50歲以上或免疫低下族群的接種率低下。他認為主因在於完成2劑接種需逼近新台幣2萬元，高額負擔令許多民眾卻步。

陳建名認為，新竹市現行僅提供2000元補助，顯然無法有效提升市民接種意願，在現今新竹市財政狀況良好的情況下，建議市府至少提供市民第1劑免費補助，提升誘因以實質減輕長輩經濟負擔，免受皮蛇之苦。

新竹市衛生局透過文字向中央社記者表示，帶狀皰疹疫苗補助屬於健康促進的公共衛生政策，未來市府將持續關注各縣市推動情形與疫苗長期效益，並透過專家會議研議，綜合評估財政承受力與公衛效益，進行滾動式政策調整。

新竹 帶狀皰疹 疫苗

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