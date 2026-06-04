議員批麻將館鄰學校無罰則 竹市：再修正自治條例

民進黨新竹市議員楊玲宜今天指出，轄內麻將館林立且鄰近學校，卻無自治條例可管，甚至有高中生穿制服進入館內打麻將，批市府行政怠惰。市府說，將再修正自治條例重新送審。

楊玲宜在新竹市議會質詢表示，有民眾陳情某學校附近開了一間麻將館，不少學生下課後穿著校服進入打麻將，許多家長與周邊居民反映多次卻不見市府作為。

楊玲宜指出，民進黨團去年提案，要求市府針對麻將館及德州撲克等休閒娛樂場所限制不得鄰近學校，並應訂定罰則，但市府至今未訂出罰則，導致警方與市府稽查出現漏洞，要求市府重視。

新竹市政府透過文字表示，已持續透過聯合稽查強化麻將館、德州撲克等休閒活動場館管理，去年8月擬訂「新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例」草案，歷經多次議期審議，市府於今年4月申請撤回修正，後續將以更完善的法源依據重新提送議會審議。

對於業者涉及賭博及建築、消防、都計等違規情形，市府指出，相關局處均依刑法、都市計畫法、建築法及消防法等相關規定查處，並持續加強稽查與列管作為，全力維護市民安全與城市秩序。