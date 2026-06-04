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桃園航空城拆遷補助爭議 黃世杰：行政院同意再協商

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供

桃園航空城是全國面積最大的區段徵收都市開發案，部分安置街廓重建戶主張政府點交土地期程拖延，影響房子如期趕工請領政府補助資格，日前趁行政院長下鄉機會陳情抗議；民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，行政院已同意再開會協商可行處理方式。

拆遷戶抱怨，政府原定2年前點交安置土地，結果拖到去年才點交，蓋房子的時間被大大壓縮，根本來不及達到政府相關補助標準；桃園航空城地方促進會理事長陳錫達表示，近年疫情、通膨與國際情勢導致營建成本增加，政府土地點交時程又延後，對民眾重建家園衝擊非常大，希望政府體恤民情。

黃世杰今天下午出席航空城聯合服務中心召開的協調說明會，與居民代表、交通部民航局及桃園市政府共同了解情況。他表示，他長期關心航空城相關議題，無論是過去擔任立法委員或在中央服務期間，都持續關注開發過程中的居民權益保障問題。他知道地方憂慮，會前已主動向行政院相關單位反映居民意見，希望中央能夠進一步了解地方實際狀況。

黃世杰指出，目前安置住宅工程進度受到缺工缺料及原物料價格上漲等因素影響，導致部分工程期程延後。對於配合航空城建設搬遷的居民而言，相關補償措施是否能與實際入住時程合理銜接，確實是值得重視的問題。

黃世杰表示，工程進度延後並非拆遷戶所能掌握或決定，除了整體營建環境因素外，也涉及管線單位配合、市府相關行政程序及跨機關協調等環節，因此不應由配合政策搬遷的居民承擔相關影響。

經過協調，行政院已同意後續再召開會議，邀集居民代表、桃園市政府及中央相關單位共同討論問題，針對居民關心的補償措施適用期限等議題進行協商，尋求合理可行的處理方式。

黃世杰也說，後續除了討論合理展延方案外，也希望桃園市政府能以專案方式協助拆遷戶，主動整合跨局處及相關單位資源，加速建照審查、水電銜接及相關行政程序，協助居民儘速入住安置住宅，真正落實「先建後遷」政策。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供

民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，行政院已同意開會再協商補償展延議題。圖／黃世杰競選團隊提供

黃世杰 航空城 行政院 桃園

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