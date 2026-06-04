高齡駕駛換照新制 苗栗泰安鄉辦理「一站式」換照服務

新竹區監理所苗栗監理站今天上午在泰安鄉公所跨機關合作辦理高齡駕駛換照一站式服務，現場共32名高齡駕駛人報名，其中27名體檢合格駕駛者，參加2小時免費高齡換照道路交通安全講習後，順利換發有效期至年滿75歲的駕照。

苗栗監理站指出，為增進高齡駕駛行車安全、提升高齡駕駛人換照意願及關懷偏鄉高齡者的交通安全，監理站上午9點至11點安排高齡駕駛換照一站式服務。交通部已修正道路交通安全規則，今年5月31日起實施高齡換照新制，新制重點將高齡駕駛人定期換照年齡由75歲降至70歲，並採分齡關懷方案，明定普通駕照有效期至年滿70歲止；年滿70歲未滿75歲的駕駛人，經體格檢查合格並完成道路交通安全講習，可換發有效期至年滿75歲的駕照；年滿75歲以上的駕駛人還必須通過認知功能測驗或提出沒有中度以上失智症的證明文件，其後每滿3年換發一次。

監理站指出，高齡換照新制以關懷長輩交通安全為前提，適用對象包含滿70歲（民國45年5月31日後出生） 民眾、已滿70歲未滿75歲（民國45年5月31日至民國40年5月30日出生）民眾、滿75歲（民國40年5月31日前出生，但不含民國31年6月30日前出生）民眾；長輩年滿70歲後，必須體檢通過並完成高齡換照講習，可換照使用到75歲。至於年滿75歲的長輩，維持每3年換照，且必須通過體檢及認知功能測驗，在完成高齡換照講習後，即可辦理換照。

苗栗監理站同時也規畫便民服務，監理站每天上午9點至11點都有開課，提供長輩友善的換照服務。高齡換照講習課程總計2小時，分兩堂實施，每堂50分鐘；第一堂著重現行重點道安政策及法規宣導駕駛新知，並以實際案例分析與長者互動討論；第二堂以講者與長輩互動操作危險感知模擬情境為主，以提升用路安全觀念與技能，講習內容以長輩容易理解吸收來安排，要讓長輩透過課程學習重新建立正確交通安全觀念。

苗栗監理站強調，長輩收到監理機關寄發的換照通知書後，如有換照需求，先至「體格檢查」地點通過體檢（75歲以上還需認知功能測驗合格），再掃通知單上的QR code預約高齡換照講習（各場次名額有限），講習報到時準備身分證正本、駕照正本、合格體檢表及1吋相片3張，完成講習才可辦理換照。