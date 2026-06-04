影／苗縣學童潔牙觀摩賽登場！部分市售飲品含糖量驚人 賴香伶：被嚇到

苗栗縣政府攜手苗栗縣牙醫師公會上午在苗栗市文山國小活動中心舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」，全縣有7所國小、超過70名學童參賽，透過競賽方式學習正確潔牙知識與技巧，會場還安排「糖量小偵探」的闖關遊戲，市售的茶飲、乳酸飲料有些含糖量超60公克，等於加了十多顆方糖，讓前來訪視的副縣長賴香伶都直說「被嚇到」。

今天的比賽採團體賽，分為筆試測驗、潔牙技巧實作、牙菌斑顯示檢查共3大關卡，參賽學童吃下鳳梨酥及筆試後，再使用牙線、刷牙的測試，最後透過染色劑檢測牙菌斑的數量，了解刷牙技巧是否充分、正確，以此評定成績，甲、乙組獲金牌的隊伍將代表苗栗縣參加全國賽。

賴香伶上午由教育處副處長彭德俊、衛生局副局長古智誠陪同到場為小選手加油打氣。她表示，潔牙比賽不只是刷牙技術的展現，更是讓孩子從中理解「為什麼要刷牙」、「怎麼刷才有效」的最佳機會，從小扎根並培養正確的口腔健康習慣。

賴香伶說，她從會場「糖量小偵探」的數據得知許多茶飲含糖量等於加入十多顆方糖，讓自己都被嚇到，大家的結論就是喝白開水最健康；感謝苗栗縣牙醫師公會長期支持學童口腔健康推廣，今天比賽活動號召13名專業牙醫師擔任指導老師及評審，提供專業指導，讓孩子透過實際操作，深刻體會潔牙的重要並收穫滿滿的知識與信心。

彭德俊表示，良好的口腔衛生要從小扎根，養成餐後潔牙、使用含氟牙膏、避免飲用含糖飲品及定期牙齒檢查等正確習慣，是預防齲齒最關鍵的一步。感謝牙醫師公會的專業投入，讓口腔健康教育不僅在校園發芽，更能延伸至家庭日常，成為孩子一生受用的觀念。

古智誠呼籲家長善用政府提供的口腔保健資源，目前6歲以下兒童每半年可免費接受一次塗氟服務，6至12歲學童可享有第一大臼齒免費窩溝封填，這些都是預防蛀牙的重要措施，鼓勵家長多利用相關資源，與學校及政府攜手，共同守護孩子一生的口腔健康。

苗栗縣政府攜手苗栗縣牙醫師公會上午在苗栗市文山國小活動中心舉辦「國小學童潔牙觀摩比賽」，副縣長賴香伶到場為參賽學童加油打氣。記者胡蓬生／攝影