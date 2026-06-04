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張善政親赴政院爭取可負擔宅 市府：2030年釋出1000戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市「可負擔住宅興辦管理自治條例」近日獲議會三讀通過，市長張善政為展現推動決心，今親赴行政院會建請中央盡速核定。圖／市府提供
桃園市「可負擔住宅興辦管理自治條例」近日獲議會三讀通過，市長張善政為展現推動決心，今親赴行政院會建請中央盡速核定。圖／市府提供

桃園市「可負擔住宅興辦管理自治條例」近日獲議會三讀通過，市長張善政為展現推動決心，今親赴行政院會建請中央盡速核定。張善政表示，這是全國第一個可負擔住宅制度的地方立法，桃園願意率先實踐、累積經驗，替台灣面對高房價與少子女化挑戰找出新解方。市府也預計2030年可釋出1000戶可負擔住宅。

張善政表示，桃園是六都最年輕、生育率最高的城市，市府近年擴充公托量能、推免費營養午餐及即將上路的免費教科書，盼減輕年輕家庭負擔；但居住問題若未解，再多鼓勵措施都難以紓解年輕人壓力，「許多年輕人不是不想成家，而是擔心買不起房子、看不到未來」。

張善政表示，過去3年市府團隊歷經數百場跨局處研商，逐步建立完整制度，這部自治條例是全國第一個可負擔住宅制度的地方立法，「自住但不炒房」是住宅政策里程碑。

張善政表示，桃園的可負擔住宅不是由政府大量興建，而是結合大眾運輸導向發展（TOD）策略，在公共設施充足、交通便捷之處藉容積誘因，要求開發商將增加的住宅單元回饋政府；政府取得後以低於市價、年輕人合理負擔的價格售予合於資格者，屋主若欲脫手，須以原價經政府認可合理調整後，回售政府或轉售同樣合格者，等於在自由買賣市場外開闢政府可控價格的交易平台。

張善政表示，可負擔住宅戶數相較整體房市規模有限，不會衝擊房市，售屋收入還可挹注社會住宅興建；社宅與可負擔住宅是台灣居住政策的「兩隻翅膀」，盼在社宅與市場購屋之間建立第三種選擇，讓努力工作的年輕人能以合理負擔擁有自己的家。

據轉述，行政院長卓榮泰、政務委員陳金德與內政部長劉世芳對相關政策皆肯定支持，表示會在審查過程給予建議。不過，劉世芳也說，目前可負擔住宅僅約100戶，社宅興建應同步進行。

市府都發局回應，107戶是首波可立即釋出的完工數量，整體計畫目標2030年將累積釋出1000戶，未來穩定每年提供500戶；社宅部分，桃園已發包的社宅將於2030年完工超過1萬戶，後續將與內政部說明，桃園願率先實踐，把經驗與中央及各縣市分享。

張善政 政院 桃園

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