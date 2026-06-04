苗栗42處路口取消機車強制二段式左轉 鍾東錦回應擴大辦理

苗栗縣議員陳光軒爭取超過42處路口取消機車強制二段式左轉，其中交通繁忙的頭份市自強路、永貞路，事故還降低，台南市更是全面取消，縣長鍾東錦回應循序漸進擴大辦理。

機車強制二段式左轉，近年來引起汽、機車平權，及機區待轉區成待撞區的疑慮，陳光軒今天在縣議會總質詢指出，取消強制二段式左轉，機車在路口可以選擇直接左轉，或是二段式左轉，分散機車車流，避免待轉區滿溢，待轉成了的待撞的安全威脅。

他說，近年來爭取頭份市、竹南鎮及苗栗市超過42處路口，包括頭份市中興路、永貞路，及竹南科學路、科專一路、科專七路沿線全部路口，還有自強路部分路口，取消機車強制二段式左轉，永貞路、自強路改善前，平均每個月路口肇事6件，改善後4件。

此外，永貞路與蘆竹路口、自強路與仁愛路口、中興路與山下街口、永貞路與崁頂街與公園路口，改善後沒有發生事故，相關數據足以證明取消強制待轉其實是比較安全。

陳光軒表示，這幾年來的驗證及研究，車向分流相對車種分流比較安全，因為可以免除很多汽、機車交織問題，加上機車密度相當高，繁重的路口待轉區空間不夠大，機車就會滿溢到直行汽車的動線上，稍一不慎容易發生擦撞，以台南市為例，已經全面取消機車二段式左轉，請縣府研議。

鍾東錦認為只要是鄉親交通安全沒有疑慮，也注意到人本安全，縣府應該要做好，循序漸進擴大辦理。另，縣府2020年起推動高事故風險路廊（路口）優化改善計畫，盤點二段式左轉58處路口，逐步檢討已取消其中26處路口。

警方則表示，機車到底要不要二段式左轉，以路口附近明顯處同時有標誌及待轉區為準，今年1至5月就取締3097件，依道路交通管理處罰條例處600元至1800元罰鍰，提醒機車族注意。