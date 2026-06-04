楊頭高架拆遷補償脫離行情惹議 新竹縣府啟動修法檢討調整

國家重大交通建設「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程（楊頭高架延伸工程）」進駐竹北泰和路段，泰和路段部分居民房屋正面臨拆遷，民眾反映現行的拆遷補償標準早已嚴重脫離市場行情。對此，新竹縣府工務處回應，將參酌最新營造物價指數與市場行情，啟動修法通盤檢討建築改良物查估補償標準，落實實質公平。

新竹縣議員林碩彥近期接獲多位在地鄉親陳情，他指出，現行「新竹縣辦理公共工程拆遷建築改良物查估補償辦法」自民國109年修訂後，已將近6年未調整。然而近年國內營造工程物價指數（CCI）、建築用料及人工成本大幅飆升，鄰近的苗栗縣等地區近年都已陸續完成補償標準的更新，新竹縣若繼續沿用舊制，對配合國家建設的鄉親極不公平。

林碩彥強調，楊頭高架延伸工程期程緊迫，面臨拆遷的泰和里鄉親面對現行偏低的補償標準，對未來的安置與重建成本感到極大焦慮。公共工程的徵收與補償，核心原則在於「公平與合理」，補償機制若失去合理性，將折損政府公信力。

工務處表示，政府正視近年營建成本上漲的客觀事實。為維護受影響縣民的合法財產權益，將參酌行政院主計總處最新營造物價指數及縣內市場行情，研議啟動修法程序，適度調高查估單價，後續將送議會審議，期在今年底前修法完成。

此外，目前高公局正在辦理查估作業，而竹縣修訂的補償標準要到年底通過，因此後續是否適用修正後標準，仍須由主辦機關進一步認定。林碩彥認為，未來修訂完成後，將適用於目前地方高度關注的重大交通建設案件，包括「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」及「台1線替代道路（118線－台68線）新闢二期工程」，讓受影響的鄉親能夠獲得更合理、更符合市場行情的拆遷補償。