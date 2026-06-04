決定了！苗栗縣生育津貼第二胎以上5萬元 鍾東錦宣示明年就實施

苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答覆議員許櫻萍質詢時，宣示縣府編列預算，明年元旦起生育津貼第二胎以上每胎5萬元，一年約需3000萬元，鼓勵年輕家庭生育第二胎以上。

縣務會議日前討論少子化衝擊，苗栗縣人口逐年減少，鍾東錦交辦民政處研議生育津貼第二胎以上，從2萬元提高到5萬元，許櫻萍今天在議會表示支持，質詢實施的期程，鍾東錦認為如果可以生第一胎，就不會有不孕的問題，因此第二胎，甚至第三胎都沒有問題，希望議會支持，縣府今年就會編列預算，明年元旦就可以實施，第二胎號人上生育津貼每胎5萬元。

縣府民政處指出，全縣去年生育津貼調到每胎2萬元，共發放4628萬元，其中第一胎1246人，第二胎以上1086人，占了四成六多，推算如果第二胎以上補助5萬元，將增加3000多萬元。

鍾東錦於6月2日的縣務會議有感而發，他上個月到美國參加女兒鍾可可畢業典禮，心疼可可沒有兄弟姊妹，如果有兄弟姊妹互動，一起成長是一件很快樂的事，請民政處研議拉高第二胎生育津貼補助，從目前2萬元，增加到5萬元，鼓勵年輕人生第二胎，甚至第三胎。