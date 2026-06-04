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以書會友！桃市圖與南韓丁若鏞圖書館簽MOU 盼打造亞洲閱讀網絡

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立圖書館與南韓南楊州市丁若鏞圖書館今天簽署合作備忘錄，盼建立長期文化交流與專業合作機制。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館與南韓南楊州市丁若鏞圖書館今天簽署合作備忘錄，盼建立長期文化交流與專業合作機制。圖／桃園市立圖書館提供

桃園市立圖書館南韓南楊州市丁若鏞圖書館今天簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以閱讀為橋梁，建立長期文化交流與專業合作機制。桃市圖表示，這是桃園推動國際閱讀交流、深化城市文化外交的重要里程碑，為打造具國際視野的閱讀城市再添新頁。

桃市圖與丁若鏞圖書館的交流始於去年12月。丁若鏞圖書館當時率團來訪桃園，參觀桃市圖總館、桃知道GELEVEN PLAZA、桃園展演中心、龍岡分館、大湳分館及八德兒童玩具圖書館等文化場域，深入了解桃園在閱讀推廣、文化建設及特色館舍經營上的成果，為後續合作奠定基礎。

延續交流成果，桃市圖今年6月由秘書謝雪君率蘆竹分館及八德分館主任赴韓回訪，拜會丁若鏞圖書館新任館長及南楊州市圖書館事業處團隊，就閱讀推廣策略、特色館藏發展、公共服務創新、空間規畫與城市文化行銷等議題深入交流，最終正式簽署MOU。未來雙方將透過館員互訪、閱讀推廣、主題展覽、文化交流及專業分享等方式，建立長期合作夥伴關係。

南楊州市圖書館事業處處長金鎮培（Jin-bae Kim）表示，這份MOU不僅是兩座圖書館之間的協議，更是南楊州市與桃園市透過「文化」與「閱讀」共同價值跨越國界、攜手連結的歷史性第一步。他並承諾，未來雙方合作不會止於這次三年協議，南楊州市將持續提供實務支援與協助，促使雙方發展成永續且面向未來的長期夥伴關係。

桃市圖館長施照輝表示，桃園作為台灣國門城市，一直積極推動國際文化交流與閱讀外交，希望透過公共圖書館建立跨國知識網絡，促進城市間的理解與合作。閱讀不僅是個人成長的力量，更是城市文明與國際連結的重要基礎。

施照輝指出，此次合作不只是兩座圖書館的交流，更象徵桃園與南楊州透過閱讀建立深厚友誼的重要起點，未來雙方將以文化為媒介、以閱讀為橋梁，持續深化館員交流、閱讀推廣及知識共享，打造跨越語言與國界的閱讀平台。他強調，在全球化與數位化快速發展的時代，公共圖書館肩負的不只是知識服務，更是文化交流與國際理解的重要使命，期待透過此次合作攜手建立亞洲閱讀城市夥伴網絡。

丁若鏞圖書館於2020年啟用，是南韓具代表性的人文主題公共圖書館之一，以朝鮮王朝後期實學家丁若鏞的人文思想為核心精神，強調知識實踐、社會關懷與文化傳承。

桃市圖團隊參訪期間，也前往國立兒童青少年圖書館、星空圖書館、首爾市立南山圖書館、首爾玩具圖書館、首爾戶外圖書館及國立中央圖書館數位圖書館等地觀摩學習，深入了解南韓在兒童閱讀、數位科技應用、創客教育、文化再生及公共閱讀空間創新等面向的發展成果，作為未來桃園推動閱讀政策及創新服務的重要參考。

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