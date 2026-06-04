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走進家門的早療力量！竹市推社區療育 資源從醫院延伸到家庭與社區

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
社會處說，現在樂樂（化名）已經滿三歲，並順利進入幼兒園，會主動跟其他小朋友打招呼，逐漸融入同齡兒童的學習與生活。圖／新竹市府提供
社會處說，現在樂樂（化名）已經滿三歲，並順利進入幼兒園，會主動跟其他小朋友打招呼，逐漸融入同齡兒童的學習與生活。圖／新竹市府提供

為了讓有發展需求的兒童及家庭能更早獲得支持，新竹市政府持續推動社區化早期療育服務，將療育資源從醫院延伸到家庭與社區中，讓服務更貼近生活，也減輕家庭交通、照顧人力或經濟壓力。市府說，目前共設置東區、北區及香山區等2處社區療育服務據點，讓早期療育服務更方便。

市長高虹安表示，每個孩子的發展都很重要，早期療育更是關鍵的一步。市府透過定點、到宅及走動式等多元方式，把服務帶進家庭與日常生活中，讓每個孩子及家庭可以更方便獲得協助，也讓兒童在熟悉、安全的環境中穩定成長。今年度截至5月31日止社區療育服務已服務109案、家庭數達103戶。

社會處表示，以接受到宅服務的幼童樂樂（化名）為例，因家庭遭逢變故，由年邁且行動不便的外公照顧。社區療育團隊第一次到家中時發現，樂樂大多時間都是自己一人獨自玩耍，肚子餓了就自己找東西吃，累了就直接躺在地上休息，比較少和人互動。

樂樂的外公也說「我真的很想陪他、教他，但我不知道該怎麼做」。了解家庭情況後，社工立即安排教保老師每週到家中陪伴與支持，從簡單的打招呼、 一起看繪本開始，也利用家中現有的物品當作教學工具，慢慢引導外公在生活中陪伴樂樂互動與學習。外公跟著學習，逐漸找到與孩子相處的方法，也建立起照顧的信心。現在樂樂已經滿三歲，並順利進入幼兒園，會主動跟其他小朋友打招呼，逐漸融入同齡兒童的學習與生活。

黃處長表示，樂樂的故事其實是許多早療家庭的縮影。當兒童的發展需求能及早被看見，並及時連結專業資源，家庭就不用獨自承擔所有的照顧壓力。社區療育服務最重要的，就是實際走進家庭、走進生活情境，透過陪伴與示範，幫助照顧者一步步建立方法與信心。

社會處表示，未來將持續配合中央政策推動社區式早期療育服務，強化各據點服務量能與跨專業合作，提升服務可近性與便利性，讓更多有需要的兒童與家庭，都能在第一時間獲得支持與協助。服務單位：兒童發展早期療育社區資源服務中心—東區、電話：03-5612920、兒童發展早期療育社區資源服務中心—北區及香山區、電話：03-5339762。

新竹市政府持續推動社區化早期療育服務，將療育資源從醫院延伸到家庭與社區中，讓服務更貼近生活。圖／新竹市府提供
新竹市政府持續推動社區化早期療育服務，將療育資源從醫院延伸到家庭與社區中，讓服務更貼近生活。圖／新竹市府提供

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