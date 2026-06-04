民進黨擴大布局竹北戰區 議員初選這4人出線拚地方版圖

2026九合一地方選舉，民進黨新竹縣黨部將對議員第二選區竹北東區提名4席，有6位人選競爭，經協調採初選全民調，今早公布結果，由歐陽霆、蔡蕥鍹、范格菱、邵啟月取得代表資格，而蘇愛婷、陳禹同則落馬未取得。民進黨新竹縣黨部展現團結氣勢，期盼以「竹北隊」模式出擊，擴大在地方的服務版圖，深耕竹北基層、做更多的服務。

民進黨這次於竹北議員提名席次由2席增加至4席，歐陽霆表示，黨內在提名布局上，看見現任議員服務表現與地方發展需求，這次將擴大提名，整合更多基層力量投入選戰，對於未來選情，他則展現高度信心。

談及外界關注的民進黨新竹縣長布局，以及竹北市長鄭朝方是否可能成為綠營「母雞」。歐陽霆表示，近期從媒體報導可以看出鄭朝方承受相當大的壓力，不論是市政工作或未來縣政發展，都必須審慎思考。他認為，鄭朝方心中應已有自己的規畫與判斷，外界應給予尊重與空間。

他表示，政治布局不應以「趕鴨子上架」的方式強迫任何人承擔角色，而是應尊重個人的意願與生涯規畫。唯有建立在共同理念與自願投入基礎上的團隊，凝聚力才會更強，也更有機會在未來選戰中發揮整體戰力。

蔡蕥鍹表示，黨內初選一路走來並不容易，目前「母雞」人選尚未底定，但初選結果也反映出竹北市民具有自主選擇的特質，每個人都是無限可能。竹北是全台外來人口比例最高的城市之一，個人的努力與付出都會被看見，只要願意，民眾都會給機會。

范格菱表示，初選期間競爭激烈，但每位候選人均展現出最優秀的一面，也獲得選民的肯定與支持。初選的落幕是繼續努力的開始。面對即將到來的議員選戰，團隊將延續過去參選代表時的成功經驗，繼續採取「團體戰」策略，盼這次選舉能席次增加。

邵啟月表示，上一屆選舉時，民進黨以「竹北隊」的合作模式成功出擊，創下席次翻倍的，這次期盼延續「竹北隊」的成功爭取更多席次，並擴大服務範圍。