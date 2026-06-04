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竹市鼠患？議員鄭美娟要求建立科學監測機制

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
鄭美娟指出，竹市不少鬧區都出現老鼠，但市府目前的處理方式仍停留在接獲通報後進行一次性清消，缺乏長期監測與數據管理機制。圖／鄭美娟提供
鄭美娟指出，竹市不少鬧區都出現老鼠，但市府目前的處理方式仍停留在接獲通報後進行一次性清消，缺乏長期監測與數據管理機制。圖／鄭美娟提供

北市鼠患引發關注，新竹市議員鄭美娟指出，她的服務處近期接獲反映，竹市不少鬧區都出現老鼠，但市府目前的處理方式仍停留在接獲通報後進行一次性清消，缺乏長期監測與數據管理機制，呼籲市府儘速建立科學化、系統化的鼠患防治制度。

竹市環保局表示，鼠害防治主要以「防鼠三不為優先、化學藥劑為輔」，落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，並進行環境整潔工作，達成「斷糧、堵漏、滅除」的目標。除防鼠3不政策的落實外，環保局於每年2次針對全市公共區域進行戶外消毒工作，改善環境品質。

環保局指出，有關民眾反映部分公共區域、公園等有老鼠出沒狀況，除市府1999接獲通報立即通知相關管理單位處理外，管理單位亦要求相關清潔維護廠商加強環境整潔與消毒工作，減少鼠害。另環保局亦針對周遭店家加強環境衛生稽查，倘現場有發現環境衛生不佳或老鼠出沒情況，即要求店家進行清消，並要求店家將老鼠出入區域阻隔。

有關鼠藥的提供與投放，環保局每年均有採購滅鼠餌劑，並透過各區公所轉發各里長供民眾索取。今年度業已完成公所、里長為對象共3場次的鼠害、鼠藥投放及登革熱防治相關教育訓練宣導活動。

環保局指出，為充分掌握公共場域投藥狀況，已建立市府各機關於所管轄區域進行滅鼠餌劑投放回報雲端表單，掌握投藥點、投藥數量、投藥日期，並紀錄追蹤，藉由投藥地點之熱區，建立鼠患地圖

相關領鼠藥宣導單張已提供給各里里長於發放鼠藥時協助發放，內容包含宣導與警示資訊，於發放鼠藥時供領用人知悉。為讓戶外鼠藥投放的風險降至最低，環保局已完成鼠藥餌盒採購及警示旗設計，防範鼠藥遭幼童與攜遛寵物時遭誤食。另環保局現正研議智慧防鼠措施，若可行將於相關區域進行科技防鼠驅鼠措施。

有關鼠跡調查部分，環保局與衛生局亦針對老鼠傳染疫情充分交換資訊，並與數發處充分聯繫，針對民眾於1999熱線所反映的鼠患問題進行熱點追蹤，建立資料庫，全面啟動環境清消、熱點巡檢、醫療監測及社區宣導等防治作為，積極降低鼠類傳播疾病的感染風險。

鄭美娟表示，包括新竹火車站通往客運轉運站的連通走廊、站前下沉式廣場周邊、建國公園等地，都有老鼠出沒情形。其中在火車站周邊，不少民眾反映垃圾桶經常滿溢，老鼠甚至直接在人群間穿梭。

她說，目前市府的處理流程大多是接獲通報後派員清消一次，接著要求民眾或管理單位自行維護，再進行簡單追蹤後便結案。

鄭美娟指出，許多國際城市早已將鼠患管理視為公共衛生政策的一環，透過鼠跡調查及民意回饋等資料建立風險熱區，並搭配紅外線監測與AI辨識技術追蹤鼠類活動，甚至是透過固定鼠餌站、咬痕調查、熱區巡查及排水系統監測等方式，建立長期數據資料庫，作為政策調整依據。

鄭美娟表示，竹市目前最缺乏的正是持續性的監測制度，若沒有數據，就無法判斷鼠患是否改善，也無法有效配置資源。

投放鼠藥必須要用藥盒，並且公告投放區域，避免誤傷貓狗及鳥類等大自然生物，然而鼠患問題並非單次投藥就能解決，如果沒有持續監測老鼠密度、垃圾熱區及環境風險因子，往往只是治標不治本。

鄭美娟建議，市府應由環保局、衛生局、工務處、社會處及警察局共同合作，建立跨局處鼠患熱區管理機制，針對火車站周邊、公園綠地、市場、排水系統及垃圾集散點等高風險區域進行定期監測，並建立公開透明的鼠患管理資料。

鄭美娟 科學 環保局

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