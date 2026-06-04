補助托育 桃加碼鼓勵企業 自設托兒設施

北市府今年三月推出育兒減少工時計畫，桃園有民代盼桃市府參考跟進，市長張善政認為，桃園產業以工業為主，產業型態與北市不盡相同，市府鼓勵企業自設托兒設施。桃園市勞動局今年針對中央方案加碼補助最高卅萬元，人事費也提供加碼最高十萬元補貼。

議員朱珍瑤說，北市推出育兒減少工時，她詢問企業端，不少公司願配合，但困難在減少工時後衍生排班、人力空窗問題，希望有相關配套。儘管性平法也有類似減少工時規範，但實際使用情形有限，呼籲市府突破瓶頸，跟進友善政策。

勞動局長李賢祥說，北市該計畫申請對象以百貨零售業及專業科學技術等服務業勞工為大宗，桃園產業結構工業高占四成，且以製造業為主，須視企業端人力調度狀況，市府會持續關注北市計畫。

張善政認為，桃園產業型態與北市不同，桃園會反過來做，盡量補助企業自設托嬰、托育設施，「小孩就在公司裡接受照顧，父母就會沒那麼大壓力要提早下班」，市府鼓勵企業在廠區設托兒設施，會比北市育兒減工時模式更有效。

桃園市勞動局指出，勞動部今年五月推出「企托三三三」企業托育補助新制，市府在中央基礎上提供相對應的加碼；針對企業新設與既有托兒設施分別加碼補助卅萬元、十五萬元補助，另針對新設立的托兒設施補助最高十萬元的教保及托育人員人事費，支持企業營運。

不過，勞動局也坦言，目前桃園企業自設托兒設施並不多僅十五家，且以大企業為主如長庚、日月光、中華汽車與景碩科技等；儘管陸續有企業有心，向市府洽詢設置細節，但光場地等硬體條件就卡關，曾會勘過可設置的托育空間在地下室，無法符合法規要求。

由於能設置托兒設施的企業需一定規模，勞動局強調，市府也鼓勵百人以下的企業提供托育津貼、額外有薪育兒照顧假等優於法規的支持育兒措施，可申請最高六萬元獎勵，已有廿、卅家企業提出申請。