朋程科技挺生育 每胎最少5萬元生育金 補助金發到23歲

少子化挑戰嚴峻，賴清德總統喊出將提供○到十八歲成長津貼。然而在企業端，早有幸福企業「超前部署」，桃園朋程科技發放每胎最少五萬元生育金，○到六歲每年六萬元育兒金，六到廿三歲再給每年兩萬元助學金，全由創辦人盧明光自掏腰包，也帶動員工生育率。

朋程科技表示，二○一○年公司先推出「朋程寶寶」生育補助，每胎發放兩萬元，且「溯及既往」，回溯公司一九九八年成立起出生的「朋程寶寶」也能領。二○一九年，朋程科技升級育兒福利，盧明光再以個人名義發放「育兒助學金」，從出生一直到廿三歲每年發一萬元。

到了二○二二年，公司認為一年一萬元不足以減輕育兒負擔，又加碼針對○到六歲發每年六萬元育兒金，六到廿三歲再給每年兩萬元助學金。生育補助也大幅提高，第一胎補助五萬元、第二胎十萬元、第三胎十五萬元、第四胎廿萬元。據統計，公司申請補助的員工逾半數育有兩胎。

朋程科技管理部副處長陳昭惠說，優渥的育兒福利成功帶動公司生育率，但盧創辦人始終認為「感覺發不夠，要發更多出去」，仍希望員工生愈多愈好。

桃園市勞動局指出，市府鼓勵企業提供優於法令的育兒福利措施，桃園除了朋程科技發放優渥育兒金，凌華科技也是代表性企業，提供彈性工時、生育補助、子女教育獎學金，還有五日全薪病假、好孕禮包等孕期照顧，展現對員工福祉的重視。