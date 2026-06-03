抓針孔、隱藏攝影機！苗縣府今赴頭份尚順聯合稽查 未發現違規事項

近期國內接連發生大型商場更衣室疑似遭偷拍事件及密室逃脫場域公共安全事件，引發大眾對消費場所隱私保障及公共安全管理的高度關注。苗栗縣政府指出，為維護縣民消費安全與權益，縣長鍾東錦責成相關局處啟動跨局處聯合稽查機制，今天由工商發展處會同相關單位前往頭份市尚順購物中心及尚順育樂世界聯合稽查，並未發現違規事項。

縣府指出，今天的聯合稽查由工商發展處會同警察局、消防局等單位赴尚順購物中心、尚順育樂世界，針對商場內的更衣室、廁所、哺乳室及沉浸式娛樂場域進行查核，稽查重點包括監視設備設置、消防安全設備維護、逃生避難動線規畫、緊急應變措施及場所管理機制等項目。

經稽查，現場監視設備均設置於公共區域，未發現設置於更衣室等涉及個人隱私空間的情形；消防安全設備、逃生避難設施及場所管理機制都符合相關規定，這次聯合稽查並未發現違規事項。

工商發展處長詹彩蘋表示，近年沉浸式娛樂、實境體驗及大型商場休閒活動日益普及，民眾對消費場所公共安全與隱私保障的要求也持續提升。此次聯合稽查除確認場所符合法規規定外，也向業者宣導應定期檢視監視設備設置位置，避免侵犯消費者隱私權，並落實個人資料保護、消防安全管理及員工教育訓練，以提升整體安全管理品質。

鍾東錦表示，公共安全與隱私保障是優質消費環境最重要的基礎，縣府除持續加強公共場所安全管理，也將透過跨局處合作機制，定期辦理聯合查核與輔導，督促業者善盡管理責任，落實隱私保護及公共安全措施，共同打造安全、安心、友善的消費環境，讓縣民及遊客都能放心享受各項休閒娛樂服務。

苗栗縣政府今天由工商發展處會同相關單位，赴頭份市尚順購物中心、尚順育樂世界聯合稽查，清查是否有破壞隱私的攝影裝置、消防安全等項目，稽查結果未發現有違規事項。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天由工商發展處會同相關單位，赴頭份市尚順購物中心、尚順育樂世界聯合稽查，清查是否有破壞隱私的攝影裝置、消防安全等項目，稽查結果未發現有違規事項。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天由工商發展處會同相關單位，赴頭份市尚順購物中心、尚順育樂世界聯合稽查，清查是否有破壞隱私的攝影裝置、消防安全等項目，稽查結果未發現有違規事項。圖／苗栗縣政府提供