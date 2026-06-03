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桃園今年1到5月打擊毒駕去年同期23.5倍 警方：執法有據且工具到位

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市1到5月打擊毒駕合計835件，圖為平鎮警方6月處理汽車自撞案查出毒駕。記者鄭國樑／翻攝
桃園市1到5月打擊毒駕合計835件，圖為平鎮警方6月處理汽車自撞案查出毒駕。記者鄭國樑／翻攝

桃園市警局統計今年1月至5月共查獲毒駕案835件，是去年同期34件的23.5倍，毒駕案增加達801件，平鎮警方近日也查獲男子毒駕自撞分隔島送辦，法院裁定羈押獲准。警方也說明，件數上升並非代表毒駕人數暴增，而是今年因執法有法源依據且工具到位，拉大查緝毒駕力道。

桃園警方指出，今年1月至5月共查獲毒駕案835件，對照全國總取締件數6730件中，桃園市查獲件數占比12.4%，成效第二，新北市為1806件最多。

平鎮警方6月查緝毒駕不鬆懈，前天下午處理張男開車自撞分隔島車禍，發現他神情恍惚舉止異常，當場唾液快篩陽性反應，現場同時起獲「喪屍煙彈」依托咪脂煙彈及加熱桿，全案依毒品及公共危險（毒駕）罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官向法院聲請羈押今天獲准。

針對毒駕案數據顯著增加，平鎮警方表示，警察局特別說明，件數上升非代表毒駕人數暴增，而是法規修正後更完善，加上快篩等執法工具讓警方打擊犯罪更有效率。過去採驗程序繁複、時效性不足，導致許多案件流於黑數；今年因執法有法源依據且工具到位，才讓隱藏的毒駕行為無所遁形。

警方表示，桃園市副市長蘇俊賓去年年6月參加行政院會，向中央提出「將唾液快篩納入警方執法工具」的建議，獲得中央重視。交通部同年11月19日公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4；警政署隔天同步修正實施「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，正式將唾液快篩納入警方執法項目，是今年查獲件數大幅提升的主因。

毒駕 桃園 平鎮

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