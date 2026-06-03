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嫌票多？綠議員指桃園「牆頭草縣市」藍嗆：端不出牛肉還罵選民

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市議員魏筠今受訪稱桃園選民很容易被帶風向，是很牆頭草的縣市，引發藍營議員凌濤不滿回嗆。示意圖。聯合報系資料照
民進黨桃園市議員魏筠今受訪稱桃園選民很容易被帶風向，是很牆頭草的縣市，引發藍營議員凌濤不滿回嗆。示意圖。聯合報系資料照

民進黨桃園市議員魏筠今受參加廣播電台節目，在節目主持人周玉蔻提到「桃園人崇拜國民黨的威權體制」時，她回應「對」並指桃園人很容易被帶風向，「就是很牆頭草的一個縣市」；對此，國民黨議員凌濤批評「自己端不出牛肉還罵選民」。

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魏筠今天上午接受電台訪問時，分析桃園和新竹的選舉風氣，指2地選民偏重吃喝玩樂等生活議題，較少關注國家主權或其他重大建設發展，使得綠營在此經營相對困難。此外，周玉蔻提及她曾聽聞桃園人崇拜國民黨的威權體制時，魏筠也搶答「對」，並稱桃園選民很容易被帶風向，「哪裡聲量高就往哪裡倒，就是很牆頭草的一個縣市」。

凌濤稍不認同魏筠看法，要求民進黨桃園市長參選人黃世杰說清楚，「認不認同黨內議員這樣羞辱選民」。

凌濤表示，張善政上任以來推可負擔住宅、免費營養午餐及AI產業聚落，又提出生育津貼加碼等多項婦幼福利，是看得見的成果與進步。民進黨議員自己端不出牛肉，竟惱羞成怒回頭罵起選民，被罵「牆頭草」、「崇拜威權」的人正是黃世杰要爭取的選民，「黃世杰到底同不同意」。

凌濤批評，黃世杰至今提不出任何具體城市願景，長期以政治攻擊、貶低桃園為論述主軸，如今連「要不要尊重選民」都不敢吭聲，沉默本身就是一種答案。

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