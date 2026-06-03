綠委批毒駕暴增3100% 桃市府反擊：員警積極查緝成績遭抹黑

民進黨立委張雅琳及桃園市議員黃崇真、李宗豪今開記者會，指控桃園「毒駕案件暴增3100%」、「查緝毒品案占全國一半以上」，並批評市府廢止電子煙危害防制自治條例是「自廢武功」。桃市府晚間聲明，反批綠營民代把國門海關查緝毒品包裹的成果硬扯到桃市府頭上，「不專業又不安好心」。

對於民代引用法務部調查局數據，指桃園連續多年占全國新興毒品查緝案件一半以上。市府表示，此說法完全悖離整體治安事實。桃園新興毒品查緝案件占比偏高，是因為將中央調查局與財政部關務署台北關針對桃園機場關口查緝運輸毒品包裹案件數據納入所致，這是中央與地方在國境線上成功攔阻毒品流入市面的戰果，絕非代表桃園市內毒品氾濫。

市府指出，以今年1至5月毒品查獲紀錄來看，全國查獲全般毒品案共2萬1865件，桃園查獲數為2978件，僅占全國13.6%，查扣毒品重量更只占1.3%。民代所謂桃園查緝毒品占全國一半之說，並要求桃市府負責，顯屬張冠李戴、刻意誤導。

針對毒駕取締部分，市府說明，全國取締毒駕6730件，桃園取締835件，占全國比率12.4%，民代將此數據解讀為增幅高達31倍，未先了解數據變化脈絡，逕將警方的積極作為扭曲為治安惡化。

市府進一步指出，毒駕查獲件數大幅增加，是因副市長蘇俊賓於去年6月行政院會中，強烈建議中央應將毒品唾液快篩納入警方執法工具，以提高攔截毒駕成效，最終促使交通部與警政署於同年11月底修正相關法規與作業程序，正式賦予第一線員警精準查緝的利器。

獲得唾液快篩利器後，桃園市警察局全面動員，今年迄今已辦理10次「雷霆除暴專案」取締毒駕，動員警力近萬人次，強力實施臨檢與路檢，較去年同期多查獲801件毒駕，「基層員警積極查緝的亮眼成績，卻被民代倒果為因抹黑為毒駕失控，難以面對基層員警。」

至於民代批評桃園廢止「桃園市電子煙危害防制自治條例」等於自廢武功，市府表示純屬無稽之談，顯見民代對現行法規的嚴重誤解。中央早已於2023年修法將電子煙全面納入管理，且中央母法規定遠比地方原有自治條例更為嚴厲，不僅將禁止吸食與持有的年齡限制由18歲調高至20歲，針對供應、交付、販賣電子煙予未滿年齡者的罰則，更由原本的1萬元至5萬元，大幅重罰至1萬元以上、25萬元以下。

市府表示，為避免地方法規牴觸中央母法，且落實更嚴格的裁罰標準，桃園依法廢止舊有自治條例，包括高雄市政府也採相同做法廢止自治條例，此舉是回歸法制面的正當程序，絕非棄守防線，「張雅琳委員與兩位民進黨議員，是否也去問問同黨執政的高市府，是不是自廢武功？」