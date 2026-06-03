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議員促建監測機制防鼠患 竹市推餌劑投放回報表單

中央社／ 新竹市3日電

新竹市議員鄭美娟今天說，市內多處公共空間鼠患頻傳，呼籲儘速建立科學化與系統化鼠患防治機制。市府表示，已建立滅鼠餌劑投放回報雲端表單，會持續進行清消、防治等作為。

民進黨市議員鄭美娟今天在新竹市議會質詢表示，近來陸續接獲民眾反映，包含新竹火車站往轉運站連通走廊、站前下沉式廣場及建國公園等地都有老鼠出沒。

鄭美娟指出，許多國際城市已將鼠患管理納入公衛政策，透過紅外線監測、AI辨識及固定鼠餌站等方式建立長期數據，新竹市目前缺乏持續性監測制度，若沒有數據，就無法有效配置資源，單次投藥往往流於治標不治本。

鄭美娟說，市府投放鼠藥必須使用藥盒並公告區域，避免誤傷貓、狗或鳥類，也建議由環保局、衛生局、工務處、社會處及警察局跨局處合作，針對火車站、市場及排水系統等高風險熱區定期監測，建立公開透明的管理資料。

新竹市環保局透過文字回應，每年2次針對全市公共區域進行戶外消毒，也要求相關清潔維護廠商加強環境整潔與消毒工作，減少鼠害。另也針對店家加強環境衛生稽查，倘發現環境衛生不佳或老鼠出沒，即要求店家進行清消、阻隔。

有關鼠藥的提供與投放，環保局指出，每年均有採購滅鼠餌劑，並透過各區公所轉發各里長供民眾索取，為充分掌握公共場域投藥狀況，已建立雲端表單供各機關回報管轄區域的投藥狀況，並持續進行清消、防治等作為。

鄭美娟 新竹 老鼠

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