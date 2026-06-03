體育發展需求增…曾資程、莊競程籲竹市成立運動處 市府：審慎評估

運動部去年掛牌成立，各縣市陸續成立運動局或運動處。新竹市議員曾資程今在議會質詢時建議成立運動處，民進黨新竹市長參選人莊競程、東區議員參選人曾翰揚也表態支持。市府回應，目前正就組織架構及資源配置通盤評估，將審慎規畫。

曾資程指出，中央已成立運動部，六都及部分縣市也陸續設立體育局或運動發展處，但新竹市體育業務仍由教育處體育保健科負責。該科除辦理民眾體育、學校體育及競技運動培訓外，還須負責營養午餐、衛生保健及環境教育等業務，人力僅約18人，面對日益增加的運動發展需求，組織量能已趨近飽和。

曾資程認為，隨著全民運動風氣興盛及競技運動發展需求增加，新竹市有必要成立專責運動單位，提升行政效能與政策推動量能，讓體育事務能獲得更專業規畫與執行。

民進黨新竹市東區議員參選人、水源里長曾翰揚表示，自己從小熱愛運動，從溜冰、棒球到慢壘，長期接觸體育活動，更深刻感受到運動環境的重要性。他指出，許多教練、家長及選手長期反映體育經費不足、訓練資源有限及場館設備待改善等問題，大家期待的不只是增加預算，而是一個能整合資源、培育人才及完善環境的專責單位。

今天適逢世界自行車節，民進黨新竹市長參選人莊競程也提出主張，未來若當選市長，將推動教育處體育保健科升格為一級單位「運動處」。他表示，自己學生時期曾參與田徑、棒球、自行車及排球等運動，了解運動環境對孩子成長及城市發展的重要性，期盼打造更完整的體育教育與運動發展體系，讓新竹不只是科技城市，也是一座健康運動城市。

新竹市教育處表示，隨著全民運動風氣日益興盛及競技運動發展需求持續提升，市府持續關注成立運動專責單位相關政策與組織發展方向，目前正就組織架構、業務分工、權責配置及資源運用等面向通盤評估，並在行政效能與政策推動需求間取得平衡，後續將依實際需求及評估結果審慎規畫，以完善整體運動發展環境。

民進黨新竹市東區議員參選人、水源里長曾翰揚表示，自己從小熱愛運動，從溜冰、棒球到慢壘，長期接觸體育活動，更深刻感受到運動環境的重要性。圖／曾翰揚提供