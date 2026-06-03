苗栗縣警局宿舍破舊改善卡卡 鍾東錦允諾盤點需求評估

苗栗縣警察局在市區的宿舍破舊，耐震詳評建議補強7800萬元或拆除重建目前都卡卡，縣議員鄭碧玉建議連同毗鄰閒置的縣府主管宿舍1165坪，就地重建整體開發，縣長鍾東錦允諾進一步盤點宿舍需求及評估。

苗栗市中正路旁的縣警局宿舍設計6棟24戶，2房1廳格局，提供家庭住宿，目前配住6戶，租住5戶，每個月租金不到1000元，土地面積746坪，土地所有權縣政府，管理權縣警局，毗鄰的閒置主管宿舍土地面積419坪，1970年興建，使用年限1995年，目前閒置未使用，土地及管理權都屬縣府。

縣議會今天總質詢，鄭碧玉表示，接獲陳情也到現場勘察，縣警局宿舍破舊不堪，且地下室一片雜亂，生活品質惡劣，此外，主管宿舍建築隨時可能倒塌，加上雜草叢生，兩塊土地相連完整，建議拆除縣警局宿舍重建，連同主管宿舍整體開發，提供更好的居住品質。

縣警局長李忠萍指出，警察宿舍外觀磁磚斑駁脫落，好幾戶屋內嚴重漏水斑駁，但委託耐震詳評，結論建議耐震補強，經費7800多萬元，或是拆除重建，但宿舍於1986年建造，距離使用年限2041年，還有15年，鄭議員的建議很好，縣警局會納入考量。

鍾東錦強調依法行政，還沒有滿使用年限不能拆除，新的警政大樓興建中，配置有宿舍，縣府盤點宿舍供需，縣警局宿舍將來不一定規畫僅限警察宿舍，縣府宿舍也可以，或是合建蓋社會住宅、國民住宅等選項，縣府會進一步評估。

苗栗縣警察局宿舍破舊，縣議員鄭碧玉建議連同毗鄰閒置的縣府主管宿舍就地重建整體開發。記者范榮達／攝影