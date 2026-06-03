讓爸爸也能搭好孕專車 竹市議員劉康彥籲市府加碼補助鬆綁政策

新竹市「好孕專車」自2022年開辦，市議員劉康彥今建議，市府應進一步放寬政策限制，包括將使用期限延長至產後1年、補助金額由6000元提高至1萬2000元，使用範圍也不應僅限醫療院所及月子中心，並開放父親或家庭主要照顧者彈性使用。市府回應，將研議可行性。

新竹市議會今上午進行單位業務質詢，長期追蹤「好孕專車」議題的劉康彥指出，透過多次提案與質詢，設籍新竹市的媽媽，現在終於可以透過線上預約並改採電子支付，社會處也預計今年下半年放寬使用期限到產後3個月。

不過劉康彥指出，如果使用期限拉長，補助經費卻沒有同步增加，形同變相減少補助金額，錢反而是變薄了。因此，劉康彥主張，補助經費應加碼提高至1萬2千元，使用期限則同步放寬到產後1年。

針對使用範圍，目前市府規定起訖點須在醫療院所或月子中心，劉康彥強調，從優生學的角度，孕期前往醫療院所產檢，或產後帶孩子施打疫苗，都是正確的政策方向。但如何紓解產後的心理壓力，能做的事情就很多。

他舉例，去親子館、去親子餐廳、去百貨公司、去公園、去動物園，哪怕只是去最要好的朋友家聚餐、串門子，這都是讓產後母親、父親、嬰兒身心健康的方式之一。

劉康彥說，減輕交通負擔只是政策手段，重點是營造適宜生養的環境，尤其養育小孩不會只是產婦的責任，不論是爸爸或家中其他照顧者都是育嬰的「神隊友」。因此，放寬好孕專車的使用對象，也是他強力主張的調整方向。

新竹市政府社會處表示，為減輕家長育兒壓力，市府積極落實「0至6歲市府養」施政目標，持續精進好孕專車的服務。今年4月8日起結合新竹通APP，完成線上申辦與電子化服務，並規畫今年下半年研議將放寬搭乘期限至預產期後6個月，以落實照顧育齡婦女之政策美意。

有關議員建議將使用期限延長、增加補助金額以及增加使用範圍與對象等，市府強調，會在財政狀況穩健下，綜整目前使用狀況及需求，將意見納入評估來研議可行性。