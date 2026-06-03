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影／苗栗藝術種苗播撒計畫今夏推出7場巡演 三大團隊熱情演出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
紙風車劇團結合「即將成真火舞團」、「台灣特技團」演出，要讓今年暑假的巡演更精彩。記者胡蓬生／攝影
紙風車劇團結合「即將成真火舞團」、「台灣特技團」演出，要讓今年暑假的巡演更精彩。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與紙風車劇團攜手推動「苗栗藝術種苗播撒計畫」今年邁入第5年，6月19日至8月23日將推出7場巡演，包括苗栗、卓蘭、竹南、南庄、苑裡、公館、後龍等鄉鎮市，希望讓更多縣民與孩子能在「家門口」免費欣賞多元精彩的表演藝術。

苗栗縣文化觀光局表示，縣府將優質表演藝術帶進苗栗各鄉鎮市，期盼藝術成為孩子童年成長的重要養分，因此與紙風車劇團攜手推動「苗栗藝術種苗播撒計畫」、「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，迄今已吸引5、6萬名大人、小孩觀賞，這次7場演出並結合「即將成真火舞團」、「台灣特技團」的表演，讓今年暑假的巡演更精彩。

縣府指出，紙風車劇團將帶來5場演出，分別為6月19日於苗栗市縣府廣場演出「巫頂看世界」、7月5日於卓蘭高中演出「巫頂環遊世界」、8月1日於竹南運動公園演出「三國奇遇」、8月16日於南庄國中演出「寶莉回家」、8月23日於苑裡國小演出「蕃薯森林奇遇記」。其中「巫頂看世界」、「三國奇遇」都是第一次在苗栗演出，「巫頂看世界」將帶領孩子認識世界古文明的發展，開啟充滿想像力的旅程與世界觀；「三國奇遇」並準備2500份頭巾，讓小朋友可以融入劇情，一起穿越三國時代化身黃巾賊，開演前於服務台開放給小朋友領取，送完為止。

此外，紙風車台灣鄉村卡車藝術工程將於7月18日在公館國小帶來即將成真火舞團「動物消防隊」首演， 7月19日由台灣特技團在後龍國小接力演出「愛麗pu的奇境夢遊」。今夏7場演出形式橫跨兒童劇、火舞、特技與藝術卡車開台秀，縣府歡迎鄉親闔家前往欣賞。

苗栗副縣長賴香伶、文觀局副局長徐建男及鄉鎮市長、縣議員、苗栗市的民代、里長，還有幼兒園小朋友上午齊聚在縣府大廳「搶鮮」欣賞3個藝術表演團隊的精彩演出片段；賴香伶並感謝多年來最支持演出的中油、台電兩大「金主」。

文觀局表示，苗栗縣藝術種苗播撒計畫7場演出自由入場，歡迎縣民及鄰近縣市的大小朋友欣賞，把握暑期與家人一同親近藝術、感受劇場魅力。相關資訊可上苗栗縣文觀局網站（https://www.mlc.gov.tw/）查詢，並追蹤Fb粉專「貓裏藝文」，或至紙風車Fb粉絲專頁（https://www.facebook.com/paperwindmilltheatre/?locale=zh_TW）查詢。

演出場次資訊如下

• 時間：6月19日(六) 19:00

地點：苗栗縣政府廣場

演出內容：紙風車劇團「巫頂看世界」

• 時間：7月5日(日) 17:00

地點：國立卓蘭高中門口廣場

演出內容：紙風車劇團「巫頂環遊世界」

• 時間：7月18日(六) 19:00

地點：公館國民小學操場

演出內容：即將成真火舞團「動物消防隊」

• 時間：7月19日(日) 17:00

地點：苗栗縣後龍鎮-後龍國小操場

演出內容：台灣特技團「愛麗pu的奇境夢遊」

• 時間：8月1日(六) 19:00

地點：竹南運動公園（李科永圖書館旁）

演出內容：紙風車劇團「三國奇遇」

• 時間：8月16(日) 17:00

地點：南庄國中籃球場

演出內容：紙風車劇團「寶莉回家」

• 時間：8月23日(日) 17:00

地點：苑裡國小操場

演出內容：紙風車劇團「蕃薯森林奇遇記」

台灣特技團表演「愛麗pu的奇境夢遊」。記者胡蓬生／攝影
台灣特技團表演「愛麗pu的奇境夢遊」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府與紙風車劇團攜手推動「苗栗藝術種苗播撒計畫」，今年6月19日至8月23日將推出7場巡演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與紙風車劇團攜手推動「苗栗藝術種苗播撒計畫」，今年6月19日至8月23日將推出7場巡演。記者胡蓬生／攝影

即將成真火舞團將推出「動物消防隊」。記者胡蓬生／攝影
即將成真火舞團將推出「動物消防隊」。記者胡蓬生／攝影

紙風車劇團結合「即將成真火舞團」、「台灣特技團」演出，要讓今年暑假的巡演更精彩。記者胡蓬生／攝影
紙風車劇團結合「即將成真火舞團」、「台灣特技團」演出，要讓今年暑假的巡演更精彩。記者胡蓬生／攝影

苗栗 苗栗縣 紙風車

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