苗栗市北苗市場地下停車場優化 11月釋出41個月租停車位

桃園市政府近年推動「救護一路通」計畫，在三處醫院周邊建置智慧號誌系統，讓救護車一路綠燈通行，平均每趟省下一○一秒行車時間，還曾創下最快四十秒就抵達醫院的紀錄。市長張善政昨宣布新增第四處在平鎮聯新醫院周邊，也是南桃首處，爭取救治傷患的黃金時間。

2026-06-03 00:00