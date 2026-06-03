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苗栗市北苗市場地下停車場優化 11月釋出41個月租停車位
苗栗市北苗市場尖峰時段，周邊汽車停車一位難求，市公所運用停車場作業基金近600萬元，下個月施工優化地下停車場，預計今年11月重新啟用，開放一般消費者收費停車。
北苗市場地下停車場原有41組機械式停車設備，因老舊及安全考量，停止使用多時，改為41個平面車位，採月租經營，市公所檢討優化整體環境，完成後委外營運，提供一般消費者臨時停車，提升周轉率，紓緩北苗市場周邊尖峰時間停車一位難求的狀況。
市公所運用停車場作業基金，專款專用推動北苗市場地下停車場優化整修工程，通知月租車主不續租，預計下個月施工，更新停車場地坪及標線系統，升級LED照明設備，改善通風、排水及積水問題，優化停車動線與車位規畫等，預計11月重新開放，提升停車品質與停車效率，改善市場周邊交通秩序，進一步帶動商圈發展與活絡地方經濟。
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