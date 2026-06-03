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桃園家扶中壢溫媽媽包1200顆熱粽分享受扶助家庭

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
家扶中心主委、主任一起體驗包愛心粽的辛勞。記者鄭國樑／攝影
家扶中心主委、主任一起體驗包愛心粽的辛勞。記者鄭國樑／攝影

桃園家扶中心中壢「溫媽媽」愛家服務隊端午包粽送暖邁入25年，今日凝聚愛心，50多名志工媽媽長者到家扶捲起袖子，洗粽葉、木桶蒸米、備料調餡、包粽，合計蒸煮1200顆客家粽，下午還開車把熱騰騰的愛心粽與祝福分送受扶助家庭。

家扶主任張伏杉表示，這場動員全隊的年度盛事，背後有著許多默默奉獻的靈魂。今年隊上的靈魂人物活動組長陳桂鳳，是大家公認的「大掌廚」。桂鳳姐自幼在大家庭長大，8、9歲起便操持家務，練就了一手「辦桌」精湛手藝，投仕家扶志工14年，不論隊長是誰，她總是低調在廚房後方默默耕耘，負責各項活動的餐飲準備。

陳桂鳳姐不僅出錢出力，與丈夫長期支持家扶的大型活動，14年來累積捐款近50萬元。她抱持著活到老、學到老的精神，用實際行動溫暖社會，還獲得衛生福利金質獎。她看見志工隊長張秀娥任勞任怨，今年答應接下活動組長的重任和分擔辛勞，並表示「做志工就是圖一個歡喜心，大家不計較、一起動手做，看到幫忙的家庭吃得開心，一切辛苦都值得了」。

張秀娥看著夥伴們齊心協力的身影，感動大家延續25年的「粽香送溫情」，她強調志工們總是熱情參與、無私付出，從食材、清洗粽葉、備料、包粽，到親自將粽香與祝福送到需要關懷的家庭手中，讓他們在佳節來臨時，也能感受家扶和溫媽媽志工們給予的溫暖與人情味，每一顆粽子，都是最真誠的關愛與祝福。

桃園家扶中心扶幼委員會主委謝文卿上午也到場，看著志工媽媽們忙進忙出的身影，滿是感動。他表示這25年來，志工媽媽們頭上的白髮變更多，身手或許不如從前俐落，但只要端午節一到，她們那顆想照顧孩子和弱勢家庭的心，卻從來沒有變過。

謝文卿還送給志工媽媽慰勞金紅包，並表示今天看到張秀娥、陳桂鳳和志工隊無私奉獻讓人感動，她們不只是包粽子，更是用一條條棉繩、一片片粽葉，把社會的善意牢牢地與弱勢家庭綁在一起。

溫媽媽志工隊包完粽子，中午過後陸續把粽子送到受扶助家庭。記者鄭國樑／攝影
溫媽媽志工隊包完粽子，中午過後陸續把粽子送到受扶助家庭。記者鄭國樑／攝影

家扶中壢溫媽媽志工對包愛心粽今年是第25年。記者鄭國樑／攝影
家扶中壢溫媽媽志工對包愛心粽今年是第25年。記者鄭國樑／攝影

志工一早就先洗粽葉，讓其他志工能順利包出美味的粽子。記者鄭國樑／攝影
志工一早就先洗粽葉，讓其他志工能順利包出美味的粽子。記者鄭國樑／攝影

家扶中壢「溫媽媽」志工隊一大早就到家扶中心包美味的粽子。記者鄭國樑／攝影
家扶中壢「溫媽媽」志工隊一大早就到家扶中心包美味的粽子。記者鄭國樑／攝影

志工們分組備料、包粽，上午合計包1200顆粽子。記者鄭國樑／攝影
志工們分組備料、包粽，上午合計包1200顆粽子。記者鄭國樑／攝影

中壢 桃園 家扶中心

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